Gilberto Mora sacude el mercado: ya es el mexicano más caro y el tercer juvenil más valioso del mundo

Gilberto Mora ya no es solamente la gran promesa de la Selección Mexicana: a sus 17 años se convirtió en el futbolista mexicano con mayor valor de mercado y en el tercer jugador de 17 años o menos más caro del mundo, de acuerdo con Transfermarkt.

El mediocampista de Xolos de Tijuana fue tasado en 25 millones de euros, cerca de 500 millones de pesos. Su cotización creció 150 por ciento, pues antes del Mundial 2026 estaba valuado en 10 millones.

¿Quiénes son los juveniles más caros del mundo?

Mora ocupa el tercer puesto entre los futbolistas de 17 años o menos. Solo aparecen por encima los ingleses Max Dowman, extremo de 16 años del Arsenal, y Rio Ngumoha, atacante de 17 años del Liverpool; ambos alcanzan los 30 millones de euros. El mexicano está a solo cinco millones de las dos joyas de la Premier League.