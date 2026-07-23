Gilberto Mora sacude el mercado: ya es el mexicano más caro y el tercer juvenil más valioso del mundo
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Su destacada actuación en el Mundial 2026 disparó su cotización de 10 a 25 millones de euros y confirmó su lugar entre las mayores promesas internacionales
Gilberto Mora ya no es solamente la gran promesa de la Selección Mexicana: a sus 17 años se convirtió en el futbolista mexicano con mayor valor de mercado y en el tercer jugador de 17 años o menos más caro del mundo, de acuerdo con Transfermarkt.
El mediocampista de Xolos de Tijuana fue tasado en 25 millones de euros, cerca de 500 millones de pesos. Su cotización creció 150 por ciento, pues antes del Mundial 2026 estaba valuado en 10 millones.
¿Quiénes son los juveniles más caros del mundo?
Mora ocupa el tercer puesto entre los futbolistas de 17 años o menos. Solo aparecen por encima los ingleses Max Dowman, extremo de 16 años del Arsenal, y Rio Ngumoha, atacante de 17 años del Liverpool; ambos alcanzan los 30 millones de euros. El mexicano está a solo cinco millones de las dos joyas de la Premier League.
La nueva cifra también coloca a “Morita” por encima de todos sus compatriotas. Santiago Giménez, delantero del AC Milan, aparece segundo con 18 millones de euros, mientras Edson Álvarez figura detrás con 15 millones. Johan Vásquez y Erik Lira tienen 14 millones cada uno.
Gilberto Mora rompe un récord en la Liga MX
Los 25 millones también convierten al canterano en el futbolista con la cotización más alta registrada durante su paso por la Liga MX. Dejó atrás los 17 millones que alcanzó Florian Thauvin con Tigres y los 15 millones de Sergio Canales en Rayados.
Su actuación en la Copa del Mundo aceleró el ascenso. Mora disputó cuatro encuentros con México y se convirtió, con 17 años y 240 días, en el sexto debutante más joven de la historia del torneo. También fue el segundo jugador de menor edad en iniciar un partido de eliminación directa, detrás de Pelé.
La valoración de Transfermarkt no representa una cláusula de rescisión ni obliga a Xolos a venderlo por esa cifra, pero sirve como referencia de su presente y proyección.
Mientras Europa sigue atenta, Tijuana tiene al mexicano más cotizado del momento y a una joya que ya compite con la élite juvenil mundial.