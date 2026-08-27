A pocos días del cierre del mercado de fichajes, André-Pierre Gignac sigue sin equipo

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/
    A pocos días del cierre del mercado de fichajes, André-Pierre Gignac sigue sin equipo
    El delantero francés André-Pierre Gignac todavía no define su futuro tras terminar su etapa con Tigres. FOTO: ARCHIVO

El histórico goleador busca equipo para seguir jugando a los 40 años, aunque también tiene sobre la mesa la posibilidad de incorporarse a la estructura de los felinos

El futuro de André-Pierre Gignac continúa en suspenso. A sus 40 años, el delantero francés todavía quiere mantenerse activo y analiza las opciones que puedan surgir antes del cierre de los principales mercados de fichajes.

Por ahora, no cuenta con una oferta concreta, por lo que aguardará hasta los últimos días para determinar si puede continuar su carrera profesional.

La prioridad del histórico atacante es clara: seguir jugando al futbol. Después de concluir su ciclo con Tigres, Gignac se mantiene como agente libre y tiene abiertas distintas posibilidades en Europa, Estados Unidos u otras ligas.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/concachampions-2027-mexico-tendra-nueve-equipos-leon-o-xolos-sera-el-ultimo-MA23104769

Su intención es demostrar nuevamente que la edad no representa un impedimento para continuar compitiendo al máximo nivel.

En caso de no encontrar equipo, Tigres mantiene abierta la posibilidad de incorporarlo a la institución en otro cargo. La directiva felina ya ha hablado con el francés sobre un eventual puesto dentro de la organización; anteriormente se planteó incluso la posibilidad de que asumiera funciones directivas.

Sin embargo, esa alternativa también implicaría decisiones importantes para Gignac, principalmente en el aspecto económico, ya que el salario de un puesto institucional estaría muy por debajo de lo que percibía como futbolista.

El propio club, mientras tanto, trabaja en encontrar al delantero que ocupe el enorme vacío dejado por su máximo goleador histórico.

Los últimos días para encontrar equipo

El calendario juega en contra del francés, pues varios de los principales mercados europeos cerrarán en los próximos días:

Alemania: 31 de agosto.
Inglaterra: 1 de septiembre
España: 1 de septiembre
Francia: 1 de septiembre
Países Bajos: 2 de septiembre
Estados Unidos: 2 de septiembre
Portugal: 15 de septiembre.

LEYENDA EN TIGRES

Gignac se marcha de Tigres después de construir una de las carreras más exitosas en la historia del futbol mexicano. Durante su etapa con los universitarios, conquistó cinco títulos de Liga MX, consiguió tres campeonatos de goleo y se convirtió en el máximo anotador histórico del club con 222 goles. El francés superó los 200 goles con Tigres y fue pieza fundamental en la transformación del equipo en una potencia del futbol mexicano.

Aunque tuvo una despedida en el Estadio Universitario el pasado 27 de abril, Gignac todavía participó con Tigres durante la Liguilla del Clausura 2026. Su contrato terminó después de más de una década en la institución, poniendo fin a una era que dejó cinco campeonatos de Liga MX y múltiples títulos internacionales.

La última temporada, sin embargo, estuvo marcada por una reducción importante en su participación. Gignac apenas marcó tres goles en la Liga MX durante la campaña 2025-26 y diversos problemas físicos limitaron sus minutos en el terreno de juego. Ahora, con 40 años, el francés tiene pocos días para decidir si escribe un último capítulo como futbolista o comienza una nueva etapa lejos de las canchas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Fichajes
Futbol

Localizaciones


Estados Unidos
México

Personajes


André-Pierre Gignac

Organizaciones


Tigres UANL

Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

Selección de los editores
Sinaloa: Máscara tras máscara

Sinaloa: Máscara tras máscara
true

La burla de Morena a Sinaloa

Vicente Fox volvió a generar polémica al criticar a Claudia Sheinbaum, defenderse de acusaciones de machismo y confirmar que participará en la próxima contienda electoral junto a la oposición.

‘Soy macho, no machista’... Fox llama ‘mala presidenta’ a Sheinbaum y prepara su regreso electoral (video)
Sheinbaum subrayó que las madres y padres de los normalistas deben conocer de primera mano los avances y las acciones que se están realizando.

Afirma Sheinbaum que antes de que se cumplan 12 años del caso Ayotzinapa presentará un informe sobre nuevas líneas de investigación
Sheinbaum reabrirá el registro del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026, que ofrece un apoyo económico bimestral de 5 mil 800 pesos.

Sheinbaum reabre registro para depositarle 5 mil 800 pesos bimestrales a hombres y mujeres; requisitos y cómo inscribirse
La temporada de frentes fríos 2026-2027 está por comenzar, pero el Servicio Meteorológico Nacional todavía no establece una fecha exacta para el ingreso del primero a México.

Primer frente frío de 2026: ¿cuándo llegará a México y qué estados sentirán sus efectos?
Debut. Vico Escorcia, Guillermo Alonso y Joshua Okamoto encabezaron la presentación especial de ‘El Desaire’ en Ciudad de México.

‘El Desaire’ conquista a la prensa en CDMX: la película saltillense llega al cine con una cruda realidad

La liga eliminará el Pro Bowl y los Pro Bowl Games a partir de la temporada 2026.

La NFL pone fin al Pro Bowl: desaparece el partido de estrellas después de 75 años