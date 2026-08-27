A pocos días del cierre del mercado de fichajes, André-Pierre Gignac sigue sin equipo
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El histórico goleador busca equipo para seguir jugando a los 40 años, aunque también tiene sobre la mesa la posibilidad de incorporarse a la estructura de los felinos
El futuro de André-Pierre Gignac continúa en suspenso. A sus 40 años, el delantero francés todavía quiere mantenerse activo y analiza las opciones que puedan surgir antes del cierre de los principales mercados de fichajes.
Por ahora, no cuenta con una oferta concreta, por lo que aguardará hasta los últimos días para determinar si puede continuar su carrera profesional.
La prioridad del histórico atacante es clara: seguir jugando al futbol. Después de concluir su ciclo con Tigres, Gignac se mantiene como agente libre y tiene abiertas distintas posibilidades en Europa, Estados Unidos u otras ligas.
Su intención es demostrar nuevamente que la edad no representa un impedimento para continuar compitiendo al máximo nivel.
En caso de no encontrar equipo, Tigres mantiene abierta la posibilidad de incorporarlo a la institución en otro cargo. La directiva felina ya ha hablado con el francés sobre un eventual puesto dentro de la organización; anteriormente se planteó incluso la posibilidad de que asumiera funciones directivas.
Sin embargo, esa alternativa también implicaría decisiones importantes para Gignac, principalmente en el aspecto económico, ya que el salario de un puesto institucional estaría muy por debajo de lo que percibía como futbolista.
El propio club, mientras tanto, trabaja en encontrar al delantero que ocupe el enorme vacío dejado por su máximo goleador histórico.
Los últimos días para encontrar equipo
El calendario juega en contra del francés, pues varios de los principales mercados europeos cerrarán en los próximos días:
Alemania: 31 de agosto.
Inglaterra: 1 de septiembre
España: 1 de septiembre
Francia: 1 de septiembre
Países Bajos: 2 de septiembre
Estados Unidos: 2 de septiembre
Portugal: 15 de septiembre.
LEYENDA EN TIGRES
Gignac se marcha de Tigres después de construir una de las carreras más exitosas en la historia del futbol mexicano. Durante su etapa con los universitarios, conquistó cinco títulos de Liga MX, consiguió tres campeonatos de goleo y se convirtió en el máximo anotador histórico del club con 222 goles. El francés superó los 200 goles con Tigres y fue pieza fundamental en la transformación del equipo en una potencia del futbol mexicano.
Aunque tuvo una despedida en el Estadio Universitario el pasado 27 de abril, Gignac todavía participó con Tigres durante la Liguilla del Clausura 2026. Su contrato terminó después de más de una década en la institución, poniendo fin a una era que dejó cinco campeonatos de Liga MX y múltiples títulos internacionales.
La última temporada, sin embargo, estuvo marcada por una reducción importante en su participación. Gignac apenas marcó tres goles en la Liga MX durante la campaña 2025-26 y diversos problemas físicos limitaron sus minutos en el terreno de juego. Ahora, con 40 años, el francés tiene pocos días para decidir si escribe un último capítulo como futbolista o comienza una nueva etapa lejos de las canchas.