Concachampions 2027: México tendrá nueve equipos; ¿León o Xolos será el último?

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    Concachampions 2027: México tendrá nueve equipos; ¿León o Xolos será el último?
    América, Toluca, Monterrey y León buscarán el título de la Leagues Cup, cuyo campeón avanzará directamente a octavos de la Concachampions 2027. FOTO: ESPECIAL

Pachuca y Monterrey aseguraron su clasificación gracias al dominio mexicano en la Leagues Cup, que dejó a la MLS fuera de las semifinales

México llevará por primera vez a nueve equipos a la Concachampions 2027: la mitad de la Liga MX buscará el título regional.

El pleno de América, Toluca, Monterrey y León en las semifinales de la Leagues Cup 2026 aseguró que sus tres boletos continentales queden en manos mexicanas.

Los seis lugares habituales de la liga, sumados a los tres del torneo binacional, explican la cifra.

Sin embargo, nueve plazas garantizadas no equivalen a nueve nombres definidos: hay ocho clasificados y el último saldrá entre León y Xolos de Tijuana.

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¿Qué equipos mexicanos ya están clasificados?

Pumas, Tigres, Toluca, Cruz Azul, Chivas, América, Pachuca y Monterrey tienen asegurada su participación en la Copa de Campeones de la Concacaf 2027.

Toluca y Tigres accedieron como campeón y subcampeón del Apertura 2025; Cruz Azul y Pumas, como campeón y subcampeón del Clausura 2026.

Chivas y América consiguieron su pase por la tabla acumulada de la temporada 2025-2026.

Pachuca se beneficia de la reasignación de plazas: cuando un equipo obtiene boleto por Liga MX y Leagues Cup, el lugar adicional pasa al siguiente club elegible de la tabla anual.

Monterrey tiene dos vías: si termina entre los tres primeros, ingresará por Leagues Cup; si queda cuarto, aprovechará los boletos que liberarán América y Toluca. Por eso Rayados no necesita ganar otro partido para asegurar su participación.

León o Xolos: ¿cómo se define el noveno boleto?

León depende de sí mismo: clasificará si vence a Toluca en semifinales o, en caso de perder, gana el partido por el tercer lugar.

Si la Fiera termina cuarta, el beneficiado será Tijuana por su posición en la tabla anual.

Las semifinales serán América-Monterrey y Toluca-León, previstas para el 1 y 2 de septiembre. La final y el duelo por el tercer puesto se jugarán el 6 de septiembre.

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¿Qué está en juego en la Concachampions 2027?

El torneo continental comenzará en febrero de 2027. Los clubes deberán equilibrar sus calendarios.

Además del trofeo, el campeón de la Leagues Cup obtendrá acceso directo a los octavos de final de la Concachampions 2027.

La recompensa continental será mayor: el monarca regional ganará su boleto al Mundial de Clubes 2029 y a la Copa Intercontinental 2027.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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