Abandono de Isaac del Toro en la Vuelta al País Vasco: ¿Cómo afecta su caída al equipo UAE Team Emirates en la Itzulia?
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El corredor de UAE Team Emirates-XRG se bajó de la competencia con 85 kilómetros todavía por recorrer, en un golpe que corta una de las participaciones mexicanas más esperadas de la semana en el ciclismo internacional
Isaac del Toro vio terminarse de forma prematura su participación en la Itzulia Basque Country 2026, luego de sufrir una caída durante la tercera etapa de la carrera y verse obligado a abandonar la competencia, una noticia que impactó de inmediato al ciclismo mexicano y a los seguidores que mantenían la expectativa sobre su actuación en territorio vasco.
El mexicano del UAE Team Emirates-XRG dejó la prueba este miércoles, cuando todavía restaban 85 kilómetros para completar la jornada con salida y meta en Basauri, dentro de un recorrido total de 152.8 kilómetros.
Hasta ahora, los reportes iniciales apuntan a que Del Toro salió de la carrera tras el incidente, aunque no se detallaron de inmediato lesiones específicas en el primer parte difundido tras su retiro.
La baja de Del Toro representa un golpe importante, no solo por el momento que atravesaba el ensenadense, sino porque había llegado a la Itzulia como una de las cartas fuertes a seguir dentro del pelotón internacional.
En la etapa inaugural de la competencia, el mexicano había cedido tiempo respecto al líder, pero seguía en la pelea dentro de una prueba que todavía prometía montaña, desgaste y oportunidades para recortar diferencias.
Previo al arranque de la ronda vasca, incluso varios análisis colocaban a Isaac del Toro entre los nombres a observar en la disputa de la clasificación general, en un cartel donde también aparecían corredores de peso como Primoz Roglic y Juan Ayuso.
Su salida anticipada modifica por completo el panorama del equipo emiratí y deja sin uno de sus referentes a una carrera que además ya venía marcada por incidentes y abandonos importantes.
La tercera etapa terminó con triunfo de Axel Laurance, en una jornada accidentada que siguió moviendo la conversación alrededor de la Itzulia 2026.