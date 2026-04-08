Abandono de Isaac del Toro en la Vuelta al País Vasco: ¿Cómo afecta su caída al equipo UAE Team Emirates en la Itzulia?

Isaac del Toro vio terminarse de forma prematura su participación en la Itzulia Basque Country 2026, luego de sufrir una caída durante la tercera etapa de la carrera y verse obligado a abandonar la competencia, una noticia que impactó de inmediato al ciclismo mexicano y a los seguidores que mantenían la expectativa sobre su actuación en territorio vasco.

El mexicano del UAE Team Emirates-XRG dejó la prueba este miércoles, cuando todavía restaban 85 kilómetros para completar la jornada con salida y meta en Basauri, dentro de un recorrido total de 152.8 kilómetros.

Hasta ahora, los reportes iniciales apuntan a que Del Toro salió de la carrera tras el incidente, aunque no se detallaron de inmediato lesiones específicas en el primer parte difundido tras su retiro.