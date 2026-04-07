El mexicano Isaac Del Toro cede en ascenso clave y termina fuera del top 10

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/ 7 abril 2026
    El mexicano Isaac Del Toro cede en ascenso clave y termina fuera del top 10
    El mexicano se mantuvo competitivo en la montaña, pero perdió contacto en el descenso final y concluyó en el puesto 11. FOTO: ESPECIAL

Del Toro enfrentó una etapa de alta exigencia en la Itzulia Basque Country 2026, donde la falta de apoyo en momentos clave le impidió responder al ataque del líder Paul Seixas

El mexicano Isaac Del Toro enfrentó una jornada exigente en la Etapa 2 de la Itzulia Basque Country 2026, donde el francés Paul Seixas consolidó su liderato general tras imponerse en solitario en un recorrido marcado por la montaña.

La etapa, de 164.1 kilómetros entre Pamplona-Iruña y Mendukilo Kobazuloa, incluyó cuatro puertos de montaña y dos sprints intermedios, en un trazado que exigió resistencia constante del pelotón. Desde el inicio, el equipo Decathlon mantuvo el control de la carrera, resguardando a su líder, Seixas, quien partía como portador del maillot amarillo.

https://vanguardia.com.mx/deportes/te-voy-a-meter-una-puti-cuauhtemoc-blanco-reta-a-faitelson-MD19831904

Durante gran parte del trayecto, Del Toro se mantuvo dentro del grupo principal, atento a los movimientos de los seis ciclistas que se fueron al frente. En distintos puntos del recorrido, el mexicano recibió apoyo desde las cunetas, donde aficionados ondearon banderas tricolores, acompañando su esfuerzo en una jornada clave.

El momento decisivo llegó en la subida al puerto de San Miguel de Aralar, a poco más de 30 kilómetros de la meta. Ahí comenzaron los ataques entre los favoritos. Fue a 26 kilómetros del final cuando Seixas lanzó un cambio de ritmo que no encontró respuesta inmediata en el pelotón. El francés alcanzó a los escapados y tomó la punta de la carrera.

Detrás, el alemán Florian Lipowitz intentó reaccionar, mientras que Del Toro también buscó mantenerse en la pelea con un esfuerzo en ascenso. Sin embargo, la falta de apoyo de su equipo y el trabajo limitado del grupo principal complicaron su intento por cerrar la brecha.

A medida que avanzaban los kilómetros, Seixas amplió su ventaja. A 21.4 kilómetros de la meta, ya rodaba con una diferencia cercana al minuto sobre sus perseguidores. Del Toro, por su parte, intentó recortar distancia, pero fue superado por Lipowitz en ese tramo.

En el descenso final, el mexicano perdió contacto con el grupo perseguidor y quedó rezagado, lo que terminó por definir su posición en la clasificación de la etapa. Finalmente, cruzó la meta en el sitio 11, fuera del grupo que disputó los primeros lugares.

Con este resultado, Seixas refuerza su liderato general tras una actuación sólida en la montaña, mientras que Del Toro se mantiene competitivo, aunque con margen por recuperar en las siguientes jornadas de la competencia.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ciclismo
resultados

Localizaciones


España

Personajes


Isaac del Toro

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Belicismo mundial

Belicismo mundial
true

Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, sí está en problemas
Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros observa los cambios en las ventas, producción y exportación de automóviles mes con mes en México.

México: ventas de carros de origen chino superan a las marcas de autos alemanas en marzo de 2026
Octavio Enrique “N” y Diego Armando “N” enfrentarán proceso con prisión preventiva por su presunta participación en el feminicidio ocurrido en Edomex

Vinculan a proceso a dos hombres por el feminicidio de la rescatista Diana Belén en Tultitlán
Con el mes de abril ya iniciado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) abrió la temporada de las declaraciones anuales.

Prepárate para la declaración anual: Así puedes recuperar tu contraseña del SAT desde casa y sin e.firma
La Credencial del Servicio Universal de Salud servirá como identificación oficial para cualquier trámite en México.

Servicio Universal de Salud: fechas, ubicación de módulos y prestaciones para el 2027
La influencer Karely Ruiz abrió una convocatoria para encontrar asistente personal. Los requisitos y el perfil buscado han generado interés entre sus seguidores.

¿Quieres ser asistente personal de Karely Ruiz?... estos son los requisitos para trabajar con la modelo de OnlyFans
La posibilidad de verlos en Ring Royale crece, mientras resurgen viejas rivalidades y nuevos conflictos mediáticos.

“Te voy a meter una puti...”: Cuauhtémoc Blanco reta a Faitelson