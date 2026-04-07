El mexicano Isaac Del Toro cede en ascenso clave y termina fuera del top 10

El mexicano Isaac Del Toro enfrentó una jornada exigente en la Etapa 2 de la Itzulia Basque Country 2026, donde el francés Paul Seixas consolidó su liderato general tras imponerse en solitario en un recorrido marcado por la montaña. La etapa, de 164.1 kilómetros entre Pamplona-Iruña y Mendukilo Kobazuloa, incluyó cuatro puertos de montaña y dos sprints intermedios, en un trazado que exigió resistencia constante del pelotón. Desde el inicio, el equipo Decathlon mantuvo el control de la carrera, resguardando a su líder, Seixas, quien partía como portador del maillot amarillo.

Durante gran parte del trayecto, Del Toro se mantuvo dentro del grupo principal, atento a los movimientos de los seis ciclistas que se fueron al frente. En distintos puntos del recorrido, el mexicano recibió apoyo desde las cunetas, donde aficionados ondearon banderas tricolores, acompañando su esfuerzo en una jornada clave.

El momento decisivo llegó en la subida al puerto de San Miguel de Aralar, a poco más de 30 kilómetros de la meta. Ahí comenzaron los ataques entre los favoritos. Fue a 26 kilómetros del final cuando Seixas lanzó un cambio de ritmo que no encontró respuesta inmediata en el pelotón. El francés alcanzó a los escapados y tomó la punta de la carrera. Detrás, el alemán Florian Lipowitz intentó reaccionar, mientras que Del Toro también buscó mantenerse en la pelea con un esfuerzo en ascenso. Sin embargo, la falta de apoyo de su equipo y el trabajo limitado del grupo principal complicaron su intento por cerrar la brecha. A medida que avanzaban los kilómetros, Seixas amplió su ventaja. A 21.4 kilómetros de la meta, ya rodaba con una diferencia cercana al minuto sobre sus perseguidores. Del Toro, por su parte, intentó recortar distancia, pero fue superado por Lipowitz en ese tramo.

En el descenso final, el mexicano perdió contacto con el grupo perseguidor y quedó rezagado, lo que terminó por definir su posición en la clasificación de la etapa. Finalmente, cruzó la meta en el sitio 11, fuera del grupo que disputó los primeros lugares. Con este resultado, Seixas refuerza su liderato general tras una actuación sólida en la montaña, mientras que Del Toro se mantiene competitivo, aunque con margen por recuperar en las siguientes jornadas de la competencia.

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