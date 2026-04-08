Emergencia en Miami: El plantel del América se queda en Florida tras falla en vuelo de Concachampions

El Club América sufrió un inesperado contratiempo fuera de la cancha después de su compromiso internacional en la Concacaf Champions Cup 2026. Tras igualar 0-0 ante Nashville SC en el duelo de Ida de los Cuartos de Final, el vuelo chárter que transportaba al plantel, cuerpo técnico y staff de regreso a México presentó una falla mecánica que obligó a realizar un aterrizaje de emergencia en Miami.

De acuerdo con los primeros reportes, la aeronave cubría la ruta de Nashville hacia Toluca, punto al que el equipo tenía previsto arribar antes de trasladarse a Coapa para continuar con su agenda de recuperación.

Sin embargo, el desperfecto técnico modificó por completo el itinerario azulcrema, que tuvo que detener su trayecto en territorio estadounidense como medida preventiva.