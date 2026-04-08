Emergencia en Miami: El plantel del América se queda en Florida tras falla en vuelo de Concachampions
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El América vivió horas de tensión luego de su empate ante Nashville SC en la Ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026, ya que el avión que trasladaba al plantel de regreso a México tuvo que aterrizar de emergencia en Miami por una falla mecánica
El Club América sufrió un inesperado contratiempo fuera de la cancha después de su compromiso internacional en la Concacaf Champions Cup 2026. Tras igualar 0-0 ante Nashville SC en el duelo de Ida de los Cuartos de Final, el vuelo chárter que transportaba al plantel, cuerpo técnico y staff de regreso a México presentó una falla mecánica que obligó a realizar un aterrizaje de emergencia en Miami.
De acuerdo con los primeros reportes, la aeronave cubría la ruta de Nashville hacia Toluca, punto al que el equipo tenía previsto arribar antes de trasladarse a Coapa para continuar con su agenda de recuperación.
Sin embargo, el desperfecto técnico modificó por completo el itinerario azulcrema, que tuvo que detener su trayecto en territorio estadounidense como medida preventiva.
La buena noticia para el entorno americanista es que, según los reportes difundidos, ninguno de los integrantes de la delegación resultó lesionado ni estuvo en riesgo mayor durante la maniobra.
Tras el aterrizaje, los jugadores y miembros del club fueron trasladados a un hotel cercano al aeropuerto de Miami, donde permanecen en espera de que se reorganice su regreso a México.
El incidente se produjo apenas horas después del empate sin goles del cuadro dirigido por André Jardine frente a Nashville SC, en una serie que quedó completamente abierta rumbo al encuentro de Vuelta.
En la Ida, el conjunto mexicano rescató el 0-0 como visitante en Estados Unidos, por lo que cualquier triunfo en casa le daría el boleto a las Semifinales del torneo regional.
Mientras se resuelve la logística del retorno, América también mantiene en el horizonte su siguiente compromiso en la Liga MX, donde su calendario marca un choque ante Cruz Azul el sábado 11 de abril.