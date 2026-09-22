Alex Padilla reafirma que su corazón es tricolor y quiere hacer historia con la Selección

Alex Padilla está ante una nueva oportunidad con la Selección Mexicana y, antes de comenzar el proceso de Rafael Márquez rumbo al Mundial de 2030, el guardameta decidió responder a los cuestionamientos que han surgido alrededor de sus raíces. Nacido en Zarautz, País Vasco, el 1 de septiembre de 2003, Padilla es hijo de padre vasco y madre mexicana. Aunque su acento evidencia el entorno en el que creció, el arquero sostiene que su vínculo con México va mucho más allá del futbol. El propio Athletic Club confirma que pasó los primeros siete años de su vida en Camargo, Chihuahua, antes de regresar a España. En entrevista con TUDN, Padilla habló directamente sobre las críticas que ha recibido por haber nacido en España y no tener acento mexicano.

“No tengo el acento mexicano, pero estoy aquí porque siento estos colores”, afirmó el portero, antes de añadir una frase que resume el compromiso que asegura tener con el Tricolor: “Si me tengo que matar por este país, lo voy a hacer”.

Padilla explicó que una parte fundamental de ese sentimiento proviene de su familia. Según relató, aproximadamente 90 por ciento de sus familiares son mexicanos y su madre fue quien desde pequeño le inculcó el vínculo con el país. “No sé si se me nota o no, pero al final representa lo que es mi familia para mí”, explicó al hablar del tatuaje que lleva en el brazo izquierdo y que representa al escudo nacional. UN TATUAJE CON HISTORIA El tatuaje tiene un significado especial para el guardameta. Se lo realizó cuando tenía 16 años, mucho antes de convertirse en una opción para la Selección Mexicana. El propio futbolista recordó que fue el primer tatuaje de su vida y explicó que representa la identidad que su madre le transmitió desde pequeño. La relación de Padilla con México, de hecho, no comenzó cuando apareció en las convocatorias nacionales. Durante su infancia vivió en Chihuahua y posteriormente continuó su formación futbolística en España, hasta llegar a las fuerzas básicas del Athletic Club. El Athletic también ha documentado el vínculo familiar del jugador con México. En 2023, cuando el conjunto vasco realizó una gira por el país, la familia Padilla-Pérez acompañó al guardameta, quien regresó a México para disputar partidos con el club en el que se formó su madre. Padilla tuvo la posibilidad de representar a España en categorías inferiores, pero posteriormente eligió jugar para México. En marzo de 2024 recibió su primera convocatoria con la Selección Sub-23, cuando todavía militaba en el Bilbao Athletic. Su vínculo con el Tricolor continuó creciendo y, después de su irrupción con el primer equipo del Athletic, recibió su primera convocatoria a la Selección Mayor. Ahora, con 23 años, aparece nuevamente en los planes del combinado nacional y forma parte de la primera convocatoria de Rafa Márquez como director técnico. La Federación Mexicana de Futbol incluyó a Padilla junto con Raúl Rangel y Óscar García entre los tres porteros llamados para esta concentración. La convocatoria tiene además un significado especial porque representa el comienzo del proceso de Rafa Márquez rumbo al Mundial de 2030. México disputará cuatro partidos de preparación durante esta Fecha FIFA: Colombia el 26 de septiembre, Perú el 29, Estados Unidos el 3 de octubre y Chile el 6 de octubre. Los encuentros forman parte de la primera etapa del nuevo proyecto encabezado por Márquez. Padilla tendrá competencia en el puesto. Raúl Rangel, de Chivas, y Óscar García, de León, también fueron llamados para esta concentración, por lo que el nuevo cuerpo técnico tendrá la oportunidad de observar a distintas alternativas para la portería.

El guardameta del Athletic, por lo tanto, no tiene asegurada la titularidad, pero sí cuenta con una oportunidad para convencer al nuevo entrenador durante los primeros partidos del ciclo. APRENDIZAJE AL LADO DE UNAI SIMÓN En España, Padilla continúa formando parte del Athletic Club, donde compite por un lugar en una plantilla que tiene como principal guardameta a Unai Simón, internacional español. El arquero mexicano ha tenido que esperar sus oportunidades en Bilbao, pero esa competencia también le ha permitido trabajar junto a uno de los porteros habituales de la selección española. El propio Padilla ha hablado anteriormente de Simón como una referencia para su desarrollo. La experiencia europea representa uno de los elementos que Márquez podrá valorar. Padilla ya debutó en LaLiga, ha disputado partidos oficiales con el Athletic y renovó su contrato con el club hasta junio de 2029. Además, el Athletic lo cedió a Pumas en 2025, experiencia que le permitió regresar temporalmente al futbol mexicano y conocer desde dentro una competencia que ahora vuelve a formar parte de su carrera internacional. Padilla también ha evitado plantearse como el sustituto de Guillermo Ochoa, uno de los grandes referentes recientes del arco mexicano. En declaraciones recogidas por TUDN, el arquero reconoció la importancia de Ochoa, pero aseguró que no pretende llenar los guantes de nadie y quiere construir su propia historia. El mensaje coincide con una postura que Padilla ya había expresado anteriormente. Cuando comenzó a recibir atención con el Tricolor, contó que desde niño admiraba a Ochoa y que incluso le pedía a su madre que le comprara sus camisetas. Ahora, sin embargo, el reto es diferente: ya no se trata solamente de admirar a un referente, sino de competir por un lugar en la portería de México. Y mientras algunos aficionados cuestionan su acento o el hecho de haber nacido en España, Padilla responde desde su propia historia familiar: nació en el País Vasco, pasó parte de su infancia en Chihuahua, tiene una madre mexicana y eligió representar al Tricolor. La primera convocatoria de Rafa Márquez abre ahora otro capítulo. Padilla tendrá que demostrar en la cancha que puede convertirse en una opción para la portería mexicana durante el nuevo proceso rumbo a 2030.