Andrea Monsiváis, campeona con dedicatoria celestial

Dicen los sabios que hay que darle tiempo al tiempo, pues solo alcanza aquel que persevera lo suficiente. La saltillense Andrea Monsiváis resultó campeona de los World Games Birmingham 2022 al ser parte de la Selección Mexicana de Flag Football, un logro que llegó en un momento inesperado y que contó con una dedicatoria muy especial para la atleta de casa.

El combinado tricolor fue subcampeón del Mundial Israel 2021, por lo que ese legendario listado fue la base para la reciente competencia de carácter global. Monsiváis no formó parte de la escuadra subcampeona, además, no pudo asistir a los tryouts de la Federación, por lo que la esperanza estaba casi perdida para la nativa de la ciudad de los sarapes.

Pero la deportista siguió enfocada, entrenando y metida de lleno en el emparrillado, sin perder las expectativas y soñando con llegar a vestir los colores nacionales en uno de los eventos deportivos más importantes. Debido a la constancia y al gran nivel que fue tomando a inicios de año, la coahuilense llamó la atención de los directivos y terminó por ser llamada a la lista oficial de la escuadra azteca.

Andrea se incorporó a un grupo donde todas las jugadoras se conocían, pues ya habían compartido un proceso mundialista previamente. Sin saber el escenario que le esperaba, apareció una paisana a su lado para apoyarla en todo momento, se trataba de su ídola y ejemplo a seguir, la capitana y también saltillense Pamela Reyes.

“Fue un sueño convertido en realidad. Pamela es lo máximo, siempre ha sido un ejemplo a seguir. Cuando yo era niña, la veía y decía –quiero jugar un día como ella-, y ahora me tocó compartir el campo con ella, es algo súper bonito. Ella fue un gran respaldo, siempre estuvo al pendiente de cómo estaba, en donde me hospedaba o si ya había llegado a las ciudades que nos correspondían. Pamela me ayudó a no sentirme sola, fue un sueño poder compartir esta experiencia con quien he admirado por tantos años”.

El combinado azteca fue avanzando, despachando rivales a diestra y siniestra, el sueño de tocar la gloria mundial se hacía más visible conforme avanzaba el torneo. En primera ronda dieron cuenta de los selectivos de Japón (34-13), Brasil (43-6) e Italia (49-0), pasando a cuartos de final para eliminar a Francia (41-6), en semifinales burlaron a Panamá (36-7) y ante todo pronóstico doblegaron a Estados Unidos (39-6).

Monsiváis vio coronado un proceso de película, sus nueve años de trayectoria le dieron la oportunidad de ser campeona mundial con tan solos 25 años de edad. Un momento verdaderamente espectacular, dejando huella en el librito de la historia del deporte mexicano.

“Muchas veces me quise bajar, no es fácil estar dentro de este tipo de escenarios, pero el hambre y las ganas de cumplir el sueño nos hicieron darlo todo sobre el terreno de juego. Hoy ya dimensionamos lo que conseguimos, es algo inexplicable, han sido momentos que nunca voy a olvidar”.

En un abrir y cerrar de ojos, Andrea pasó de no estar en el radar de convocadas a aparecer en la lista oficial y terminar siendo parte de una de las glorias más importantes del deporte mexicano del presente año. Lo anterior no es casualidad, la atleta narra que su señor padre le brinda seguridad desde lo más alto del cielo.

El padre de la deportista, Daniel Delgadillo dejó el plano terrenal lamentablemente, pero nunca ha dejado de estar al lado de la talentosa coahuilense. La campeona mundial tuvo una enorme señal desde el cielo, pues desde que se oficializó el calendario de los World Games, sabía que la final se disputaría exactamente el día en que cumpliría años su padre...Un 14 de julio.

“Yo ya sabía las fechas, sabía que la medalla era para él desde el día en que dieron a conocer el calendario. Antes de los juegos hablaba con él, le decía –no soy perfecta, pero ayúdame, dame la inteligencia y apóyame para representar dignamente a mi país-, sé que todo esto que pasó viene desde allá arriba”.

Con un ángel gigantesco a su lado, el mismo que nunca la dejará de apoyar, la tochitera ha escrito su nombre con letras de oro en el estado de Coahuila y también a nivel nacional.

“No dejen de perseguir sus sueños, los sueños se cumplen, pero hay que trabajar por ellos”.