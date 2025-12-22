Promueve Bimbo una demanda en EU por las tarifas de importación de Trump

/ 22 diciembre 2025
    Promueve Bimbo una demanda en EU por las tarifas de importación de Trump
    Grupo Bimbo y cuatro filiales estadounidenses impulsan una demanda en Nueva York, en la que solicitan sean declarados los aranceles de importación impuestas por el Donald Trump, Foto: Reforma

En Estados Unidos, Bimbo controla 43 marcas distintas de múltiples productos que ha ido acumulando a lo largo de décadas de expansión

CIUDAD DE MÉXICO- Grupo Bimbo y cuatro filiales estadounidenses promovieron una demanda en Nueva York, en la que piden declarar inconstitucionales múltiples tarifas de importación impuestas por el Presidente Donald Trump, así como el reembolso de las que ya han pagado.

La demanda fue promovida el 16 de diciembre ante la Corte de Comercio Internacional (USCIT, por sus siglas en inglés) por Grupo Bimbo y sus subsidiarias Bimbo Bakeries USA, Bimbo Bakehouse, Barcel USA LLC y St. Pierre Groupe LLC.

Los abogados de Bimbo no mencionaron en su demanda el monto de tarifas que ya han pagado, pero se cuestionan las de 25 por ciento impuestas en febrero a México y Canadá, sobre productos que no cumplan requisitos del tratado comercial con Estados Unidos, así como las tarifas de 145 por ciento a importaciones desde China.

En Estados Unidos, Bimbo controla 43 marcas distintas de múltiples productos que ha ido acumulando a lo largo de décadas de expansión. Pero la empresa no desglosa en sus informes las ventas por país.

La USCIT, especializada en comercio exterior, fue la primera que, en mayo pasado, resolvió que el Presidente de EU no tiene autoridad para imponer tarifas generalizadas con base en facultades que le otorgan las leyes de Poderes de Emergencia para Temas Económicos Internacionales (IEEPA) y de Emergencias Nacionales (NEA).

Esa resolución fue confirmada posteriormente por la Corte de Apelaciones del Circuito Federal, y está a revisión final ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

Por Cesar Esteban Flores Rodríguez, Agencia Reforma.

