Actor de la película de Eso II, presuntamente, se quitó la vida en su hogar

El 19 de diciembre se reportó el fallecimiento del actor estadounidense, James Ransone, en Los Ángeles, California.

Según información preliminar, difundida por el New York Post, el actor se habrá quitado la vida, a los 46 años de edad. Se reportó que las autoridades encontraron su cuerpo en el cobertizo de su hogar.

Los reportes forenses señalaron que la causa de muerte fue ahorcamiento; según las autoridades, no se han detectado señales de violencia que indiquen un incidente de homicidio. Sin embargo, continúan con las investigaciones.

El actor James Ransone fue conocido por su papel en la película de Eso II, con su papel protagónico de Eddie, en su versión adulta. También actuó en la serie ‘The Wire’, y en las dos películas de Siniestro, donde en la segunda película fue protagonista.