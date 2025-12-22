Pronostican lluvias intensas y rachas de viento en el centro y sur del país; Frente frío 23 se disipa

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que para este 22 de diciembre de 2025 se prevén lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, con acumulados de 50 a 75 milímetros, en diversas regiones de Puebla, Veracruz y Oaxaca, como resultado de la interacción de sistemas atmosféricos que afectan gran parte del territorio nacional. De acuerdo con el aviso meteorológico, canales de baja presión localizados sobre el noreste, oriente y sureste del país, en combinación con el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe, favorecerán la presencia de chubascos y lluvias fuertes en varias entidades, incluida la península de Yucatán, así como lluvias puntuales muy fuertes en zonas específicas del centro y sur del país. TE PUEDE INTERESAR: Estos son tus derechos como pasajero ante retrasos y cancelaciones de vuelos en México

REGIONES QUE ACUMULARÁN MAYOR CANTIDAD DE LLUVIA El SMN detalló que las lluvias más intensas se concentrarán en: - Puebla, en las regiones de la Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán–Sierra Negra. - Veracruz, principalmente en las zonas Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan. - Oaxaca, donde también se esperan acumulados significativos. Asimismo, se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, algunas regiones adicionales de Veracruz, así como en Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. En entidades como Querétaro, Estado de México, Tlaxcala, Campeche y Yucatán se prevén intervalos de chubascos, mientras que Nuevo León, Guanajuato, Michoacán, Ciudad de México, Morelos y Guerrero podrían registrar lluvias aisladas.

POSIBLES AFECTACIONES ASOCIADAS A LAS LLUVIAS El organismo meteorológico advirtió que las lluvias fuertes a muy fuertes podrían generar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Además, las rachas de viento asociadas a estos sistemas podrían provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios. FRENTE FRÍO 23 SE DISIPARÁ EN EL TRANSCURSO DEL DÍA En cuanto a la evolución de otros sistemas, el frente frío número 23 permanecerá sobre el noreste de México y se espera que se disipe durante el transcurso de la tarde. Por otro lado, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá condiciones de tiempo estable y sin lluvia en entidades del norte, noroeste y occidente del país, además de favorecer un ascenso de las temperaturas vespertinas en esas regiones. No obstante, durante la noche y madrugada continuará un ambiente frío a muy frío sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, debido a los efectos de la irradiación nocturna. Durante la mañana se mantienen condiciones para la formación de nieblas en municipios de Mexicali, Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada y San Quintín, en el estado de Baja California, lo que podría reducir la visibilidad en tramos carreteros. PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS EN MÉXICO Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit (norte), Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa e istmo) y Chiapas (costa e istmo). Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Morelos, Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán. PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÍNIMAS PARA MÉXICO Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca. PRONÓSTICO DE VIENTO Y OLEAJE PARA LA REPÚBLICA MEXICANA Viento de componente norte de 30 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas). Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec.