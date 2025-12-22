Pronostican lluvias intensas y rachas de viento en el centro y sur del país; Frente frío 23 se disipa
El SMN alertó por lluvias puntuales muy fuertes de hasta 75 milímetros en regiones de Puebla, Veracruz y Oaxaca
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que para este 22 de diciembre de 2025 se prevén lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, con acumulados de 50 a 75 milímetros, en diversas regiones de Puebla, Veracruz y Oaxaca, como resultado de la interacción de sistemas atmosféricos que afectan gran parte del territorio nacional.
De acuerdo con el aviso meteorológico, canales de baja presión localizados sobre el noreste, oriente y sureste del país, en combinación con el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe, favorecerán la presencia de chubascos y lluvias fuertes en varias entidades, incluida la península de Yucatán, así como lluvias puntuales muy fuertes en zonas específicas del centro y sur del país.
TE PUEDE INTERESAR: Estos son tus derechos como pasajero ante retrasos y cancelaciones de vuelos en México
REGIONES QUE ACUMULARÁN MAYOR CANTIDAD DE LLUVIA
El SMN detalló que las lluvias más intensas se concentrarán en:
- Puebla, en las regiones de la Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán–Sierra Negra.
- Veracruz, principalmente en las zonas Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan.
- Oaxaca, donde también se esperan acumulados significativos.
Asimismo, se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, algunas regiones adicionales de Veracruz, así como en Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.
En entidades como Querétaro, Estado de México, Tlaxcala, Campeche y Yucatán se prevén intervalos de chubascos, mientras que Nuevo León, Guanajuato, Michoacán, Ciudad de México, Morelos y Guerrero podrían registrar lluvias aisladas.
POSIBLES AFECTACIONES ASOCIADAS A LAS LLUVIAS
El organismo meteorológico advirtió que las lluvias fuertes a muy fuertes podrían generar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.
Además, las rachas de viento asociadas a estos sistemas podrían provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios.
FRENTE FRÍO 23 SE DISIPARÁ EN EL TRANSCURSO DEL DÍA
En cuanto a la evolución de otros sistemas, el frente frío número 23 permanecerá sobre el noreste de México y se espera que se disipe durante el transcurso de la tarde. Por otro lado, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá condiciones de tiempo estable y sin lluvia en entidades del norte, noroeste y occidente del país, además de favorecer un ascenso de las temperaturas vespertinas en esas regiones.
No obstante, durante la noche y madrugada continuará un ambiente frío a muy frío sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, debido a los efectos de la irradiación nocturna.
Durante la mañana se mantienen condiciones para la formación de nieblas en municipios de Mexicali, Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada y San Quintín, en el estado de Baja California, lo que podría reducir la visibilidad en tramos carreteros.
PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS EN MÉXICO
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit (norte), Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa e istmo) y Chiapas (costa e istmo).
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Morelos, Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán.
PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÍNIMAS PARA MÉXICO
Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.
PRONÓSTICO DE VIENTO Y OLEAJE PARA LA REPÚBLICA MEXICANA
Viento de componente norte de 30 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).
Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec.
PRONÓSTICO DEL CLIMA PARA SALTILLO
La capital de Coahuila arranca la penúltima semana del año con condiciones climáticas estables y cielos completamente despejados. Tras un amanecer frío que marcó los 8 °C en la zona urbana (con registros de hasta 5 °C en zonas periféricas), se espera que el resto de la jornada sea dominada por el sol y temperaturas agradables.
De acuerdo con el reporte meteorológico, la influencia de un sistema de alta presión mantendrá la probabilidad de lluvia en un 0%, favoreciendo un ascenso térmico constante durante la mañana. Se pronostica que el termómetro alcance una temperatura máxima de 24 °C entre las 14:00 y las 16:00 horas.
TE PUEDE INTERESAR: Profeco: consejos para aprovechar al máximo el aguinaldo
La jornada estará acompañada de vientos ligeros provenientes del norte con rachas de hasta 15 km/h. La humedad relativa se mantendrá baja (cerca del 28%), lo que generará una sensación de aire seco. El índice UV se situará en un nivel 4 (Moderado) al mediodía, por lo que se recomienda el uso de protección solar a pesar de la sensación fresca.
Al caer la noche, se prevé un descenso rápido de la temperatura, situándose nuevamente en los 11 °C antes de la medianoche, lo que obliga a la población a mantener precauciones para evitar enfermedades respiratorias.
La Conagua reiteró que la información se mantiene en constante actualización y recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales.