Pronostican lluvias intensas y rachas de viento en el centro y sur del país; Frente frío 23 se disipa

Información
/ 22 diciembre 2025
    Pronostican lluvias intensas y rachas de viento en el centro y sur del país; Frente frío 23 se disipa
    Las lluvias intensas previstas para este 22 de diciembre podrían generar encharcamientos, incremento en ríos y arroyos e inundaciones en zonas de Puebla, Veracruz y Oaxaca, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional ARCHIVO

El SMN alertó por lluvias puntuales muy fuertes de hasta 75 milímetros en regiones de Puebla, Veracruz y Oaxaca

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que para este 22 de diciembre de 2025 se prevén lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, con acumulados de 50 a 75 milímetros, en diversas regiones de Puebla, Veracruz y Oaxaca, como resultado de la interacción de sistemas atmosféricos que afectan gran parte del territorio nacional.

De acuerdo con el aviso meteorológico, canales de baja presión localizados sobre el noreste, oriente y sureste del país, en combinación con el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe, favorecerán la presencia de chubascos y lluvias fuertes en varias entidades, incluida la península de Yucatán, así como lluvias puntuales muy fuertes en zonas específicas del centro y sur del país.

TE PUEDE INTERESAR: Estos son tus derechos como pasajero ante retrasos y cancelaciones de vuelos en México

REGIONES QUE ACUMULARÁN MAYOR CANTIDAD DE LLUVIA

El SMN detalló que las lluvias más intensas se concentrarán en:

- Puebla, en las regiones de la Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán–Sierra Negra.

- Veracruz, principalmente en las zonas Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan.

- Oaxaca, donde también se esperan acumulados significativos.

Asimismo, se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, algunas regiones adicionales de Veracruz, así como en Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

En entidades como Querétaro, Estado de México, Tlaxcala, Campeche y Yucatán se prevén intervalos de chubascos, mientras que Nuevo León, Guanajuato, Michoacán, Ciudad de México, Morelos y Guerrero podrían registrar lluvias aisladas.

POSIBLES AFECTACIONES ASOCIADAS A LAS LLUVIAS

El organismo meteorológico advirtió que las lluvias fuertes a muy fuertes podrían generar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Además, las rachas de viento asociadas a estos sistemas podrían provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

FRENTE FRÍO 23 SE DISIPARÁ EN EL TRANSCURSO DEL DÍA

En cuanto a la evolución de otros sistemas, el frente frío número 23 permanecerá sobre el noreste de México y se espera que se disipe durante el transcurso de la tarde. Por otro lado, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá condiciones de tiempo estable y sin lluvia en entidades del norte, noroeste y occidente del país, además de favorecer un ascenso de las temperaturas vespertinas en esas regiones.

No obstante, durante la noche y madrugada continuará un ambiente frío a muy frío sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, debido a los efectos de la irradiación nocturna.

Durante la mañana se mantienen condiciones para la formación de nieblas en municipios de Mexicali, Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada y San Quintín, en el estado de Baja California, lo que podría reducir la visibilidad en tramos carreteros.

PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS EN MÉXICO

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit (norte), Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa e istmo) y Chiapas (costa e istmo).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Morelos, Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán.

PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÍNIMAS PARA MÉXICO

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

PRONÓSTICO DE VIENTO Y OLEAJE PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Viento de componente norte de 30 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

PRONÓSTICO DEL CLIMA PARA SALTILLO

La capital de Coahuila arranca la penúltima semana del año con condiciones climáticas estables y cielos completamente despejados. Tras un amanecer frío que marcó los 8 °C en la zona urbana (con registros de hasta 5 °C en zonas periféricas), se espera que el resto de la jornada sea dominada por el sol y temperaturas agradables.

De acuerdo con el reporte meteorológico, la influencia de un sistema de alta presión mantendrá la probabilidad de lluvia en un 0%, favoreciendo un ascenso térmico constante durante la mañana. Se pronostica que el termómetro alcance una temperatura máxima de 24 °C entre las 14:00 y las 16:00 horas.

TE PUEDE INTERESAR: Profeco: consejos para aprovechar al máximo el aguinaldo

La jornada estará acompañada de vientos ligeros provenientes del norte con rachas de hasta 15 km/h. La humedad relativa se mantendrá baja (cerca del 28%), lo que generará una sensación de aire seco. El índice UV se situará en un nivel 4 (Moderado) al mediodía, por lo que se recomienda el uso de protección solar a pesar de la sensación fresca.

Al caer la noche, se prevé un descenso rápido de la temperatura, situándose nuevamente en los 11 °C antes de la medianoche, lo que obliga a la población a mantener precauciones para evitar enfermedades respiratorias.

La Conagua reiteró que la información se mantiene en constante actualización y recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales.

Temas


Clima
Frente Frío
Tormentas

Localizaciones


México

Organizaciones


Conagua
SMN

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La estación de la zona urbana de Saltillo, la más grande del tramo, tendrá área de juegos infantiles y 131 cajones de estacionamiento.

Confirman ubicación de las 4 estaciones para el tren Saltillo-Monterrey
Estiman que el proyecto alcance un costo de entre 60 y 111 millones de pesos.

Saltillo: Avanza proyecto de acuaférico para eficientar el abasto de agua
Es la tercera vez en el año que se utiliza agua de El Cuchillo para abonar a la deuda con Estados Unidos.

Arranca El Cuchillo pago de agua a Texas

Explosión en Bazar Navideño en el Estado de México deja 11 lesionados

Explosión en Bazar Navideño en el Estado de México deja 11 lesionados

El senador guerrerense reprobó que desde el gobierno federal se descarte investigar estos hechos bajo la figura de terrorismo.

PRI arremete contra Morena por minimizar brote de influenza y violencia
En su camino a Palacio Nacional, López Beltrán ya ha tenido roces con Sheinbaum, con quien, de acuerdo con Rock, la relación es cada vez más distante.

Andy López no se ve en la Presidencia en 2030, pero sí en el 2036; este es su plan
Los Steelers de Pittsburgh siguen con el control de su destino en la pelea por el comodín tras un triunfo clave como visitantes.

Semana 16 de la NFL: así quedó el panorama de Playoffs tras los juegos dominicales
Turistas disfrutan de las playas en este día de Navidad en el caribe mexicano.

Cofepris y Semarnat advierten sobre las 6 playas no aptas para su ‘uso recreativo’ en vacaciones