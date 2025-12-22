Alfredo Adame gana la primera temporada de ‘La Granja VIP’; a esta causa destinará su premio

Alfredo Adame se convirtió en el ganador de la primera temporada de La Granja VIP´, reality show que reunió a diversas celebridades durante diez semanas de competencia en México. El triunfo se definió durante la gala final celebrada el domingo 21 de diciembre de 2025, un evento que destacó por la alta participación del público y por una producción diseñada para cerrar la temporada con un formato de gran escala. La última transmisión registró más de 189 millones de votos digitales, una cifra que, de acuerdo con la producción, representó un récord para el programa. La gala congregó a la audiencia tanto en televisión abierta como en plataformas en línea, donde se siguió en tiempo real el desenlace de la competencia. TE PUEDE INTERESAR: Disfruta de estas cinco películas para ver en Navidad Previo al anuncio del ganador, se definieron las posiciones finales. El tercer lugar fue para César “Teo” Doroteo, quien al abandonar el juego protagonizó un reencuentro con su pareja, momento que fue transmitido como parte de la despedida de la competencia y que dejó el escenario listo para la definición del primer puesto.

ADAME Y ELEAZAR GÓMEZ SE CONVIERTEN EN LOS FINALISTAS DE ‘LA GRANJA VIP’ La disputa por el triunfo quedó entre Alfredo Adame y Eleazar Gómez, quienes avanzaron como finalistas luego de superar las últimas pruebas y votaciones. Ambos llegaron al cierre del programa tras semanas de convivencia, retos físicos y dinámicas propias del formato del reality. Durante el clímax de la transmisión, la producción sorprendió al público con un espectáculo de drones que iluminó el cielo sobre el foro. Las luces formaron el nombre de “Adame” en grandes letras, confirmando visualmente al ganador de la temporada. ALFREDO ADAME AGRADECE GANAR ‘LA GRANJA VIP’ Tras darse a conocer el resultado, Alfredo Adame dirigió sus primeras palabras al equipo que lo acompañó durante la competencia.“Equipo, lo logramos, lo tenemos en la bolsa, muchas gracias”, expresó al momento de recibir el reconocimiento. Como parte del cierre simbólico del programa, Adame fue el encargado de apagar las luces de La Granja, un acto que marcó el final oficial de la temporada. Durante su despedida, compartió un mensaje dirigido al espacio que albergó la competencia:“Te estaré eternamente agradecido por estos momentos de felicidad, gracias por haberme acobijado y recibido, eres como una madre, eres mi casa”, señaló. ALFREDO ADAME REVELA QUE DESTINARÁ PARTE DE SU PREMIO A SUS NIETOS Alfredo Adame ganó un premio de 2 millones de pesos mexicanos, monto establecido por la producción del programa. El conductor y actor compartió cuál sería una de sus primeras decisiones tras recibir el reconocimiento. Durante una entrevista con Kristal Silva y Adal Ramones, transmitida en la señal original del evento, Adame declaró:“Quiero decir que parte de este dinero es para pagar los estudios de abogado de mi nieto y para mi nieta también en algo será”.