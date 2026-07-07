Argentina remonta y vence a Egipto 3-2 y avanza a cuartos de final en el mundial 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/
    Argentina remonta y vence a Egipto 3-2 y avanza a cuartos de final en el mundial 2026
    El cuadro albiceleste logro la remontada en el minuto 92 del tiempo regular. VANGUARDIA/ARCHIVO

El equipo albiceleste mostró garra y de un 2 a cero logró remontar a un increíble 3-2 en el campo del estadio de Atlanta

En un encuentro electrizante de octavos de final en la Copa Mundial de la FIFA 2026, la selección de fútbol de Argentina logró vencer 3-2 a Egipto en el Estadio de Atlanta. El combinado dirigido por Lionel Scaloni caía por dos goles, pero una espectacular reacción en el último cuarto de hora selló una clasificación agónica que mantiene vivo el sueño de la Albiceleste.

El partido comenzó con una intensidad que descolocó por completo el esquema táctico argentino. Apenas al minuto 15, un tiro de esquina perfectamente ejecutado permitió que Yasser Ibrahim se elevara en el área para clavar un cabezazo fulminante que dejó sin opciones al guardameta. La sorpresa se instalaba en Atlanta y la presión se trasladaba por completo al bando sudamericano.

La oportunidad de equilibrar la balanza llegó solo seis minutos después mediante una pena máxima a favor de los argentinos. Lionel Messi acomodó el balón con la templanza habitual, pero el portero Mostafa Shobeir adivinó la trayectoria con una estirada memorable para ahogar el grito de gol.

El fallo acentuó las dudas de una Argentina que no encontraba los hilos del juego.

https://vanguardia.com.mx/opinion/el-mundial-como-deberia-ser-LM21969460

UN LABERINTO TÁCTICO QUE PARECÍA SENTENCIAR EL DESTINO

El inicio de la segunda mitad no trajo alivio para los sudamericanos, sino una dosis extra de dramatismo. Al minuto 66, el histórico delantero Mohamed Salah comandó un contragolpe letal que desarmó por completo a la última línea defensiva y sirvió una asistencia precisa para que Mostafa Ziko definiera cruzado, firmando un inesperado 2-0.

Con el agua al cuello, el cuerpo técnico argentino movió el banco de suplentes buscando frescura y profundidad. La reacción anímica y futbolística llegó con una fuerza arrolladora a partir del minuto 78, cuando el defensor Cristian “Cuti” Romero conectó un centro preciso tras una jugada ensayada para acortar distancias en el marcador.

El descuento encendió la chispa de la Albiceleste, que acorraló a su rival contra su propio arco en un desenlace dramático. Cuatro minutos más tarde, en el 82, Gonzalo Montiel proyectó un avance por la banda derecha, tras una serie de rebotes el balón le quedó a Messi quien no perdonó y conectó en el corazón del área, redimiéndose de su error inicial con el gol del empate argentino.

LA APOTEOSIS EN EL TIEMPO DE COMPENSACIÓN

Cuando el tiempo reglamentario agonizaba y la prórroga parecía inevitable, apareció la jerarquía individual. En el minuto 92, durante el tiempo de descuento, Enzo Fernández tomó un centro en la frontal del área y sacó un remate de cabeza potente que venció la resistencia del arquero egipcio, desatando la locura en las tribunas.

’Agradezco a Dios, soy un privilegiado, un pasito más, tengo unos compañeros de calidad terrible, hay que aprovechar y que bueno que se dio en el último minuto’, declaró el Enzo Fernández, autor del gol de la remontada al finalizar el encuentro.

DATOS CURIOSOS

• El guardameta egipcio Mostafa Shobeir se convirtió en el tercer arquero en la historia de los mundiales en atajarle un penal directo a Lionel Messi en tiempo regular.

• Mohamed Salah disputó este encuentro con una molestia física en su muslo derecho, registrando una asistencia clave a pesar de la estricta marca personal.

El ganador de este cruce ya espera en la siguiente fase al vencedor de la llave entre Suiza y Colombia, en un duelo programado para el sábado 11 de julio en Kansas City.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


Argentina
Egipto

Personajes


Lionel Messi

Organizaciones


FIFA

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
Economía desmintió que Toyota abandone México y aclaró que solo trasladará gradualmente parte de la producción de la Tacoma a EU.

Tras mensaje de Trump, Economía aclara que planta de Toyota en Tijuana no cerrará; migrará parte de la producción
El otro dilema

El otro dilema
NosotrAs: Sin presupuesto, también se silencia a las creadoras

NosotrAs: Sin presupuesto, también se silencia a las creadoras
Coahuila es el segundo estado con menor tasa de violencia letal en lo que va del año; no obstante, el norte del país es la zona más violenta.

Pese a reducción en Coahuila, concentra norte del país mayores índices de violencia letal
La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que la cooperación bilateral en materia de seguridad debe sustentarse en los principios de respeto mutuo, transparencia y pleno apego al derecho internacional.

Sheinbaum presenta informe sobre la captura de ‘El Mayo’ y asegura que alguien mintió
Los beneficiarios de la Pensión del Bienestar ya conocen el calendario oficial de pagos correspondiente al bimestre julio-agosto de 2026.

¡Calendario Oficial de la Pensión del Bienestar!... ¿Qué día cae el pago de los 6 mil 400 pesos en julio?
Aunque el calendario escolar 2026-2027 contempla el regreso a clases el 31 de agosto, existe una propuesta para que algunos estudiantes vuelvan a las aulas hasta septiembre.

¿SEP retrasará el regreso a clases hasta septiembre? Esto se sabe del calendario escolar 2026-2027
Historia. El tercer episodio reforzó la lucha entre los bandos negro y verde con nuevas alianzas, estrategias y la aparición de más dragones.

‘La Casa del Dragón’ eleva la tensión con un tercer episodio lleno de estrategia y traición