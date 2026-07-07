Argentina remonta y vence a Egipto 3-2 y avanza a cuartos de final en el mundial 2026

En un encuentro electrizante de octavos de final en la Copa Mundial de la FIFA 2026, la selección de fútbol de Argentina logró vencer 3-2 a Egipto en el Estadio de Atlanta. El combinado dirigido por Lionel Scaloni caía por dos goles, pero una espectacular reacción en el último cuarto de hora selló una clasificación agónica que mantiene vivo el sueño de la Albiceleste. El partido comenzó con una intensidad que descolocó por completo el esquema táctico argentino. Apenas al minuto 15, un tiro de esquina perfectamente ejecutado permitió que Yasser Ibrahim se elevara en el área para clavar un cabezazo fulminante que dejó sin opciones al guardameta. La sorpresa se instalaba en Atlanta y la presión se trasladaba por completo al bando sudamericano.

La oportunidad de equilibrar la balanza llegó solo seis minutos después mediante una pena máxima a favor de los argentinos. Lionel Messi acomodó el balón con la templanza habitual, pero el portero Mostafa Shobeir adivinó la trayectoria con una estirada memorable para ahogar el grito de gol.

El fallo acentuó las dudas de una Argentina que no encontraba los hilos del juego.

UN LABERINTO TÁCTICO QUE PARECÍA SENTENCIAR EL DESTINO El inicio de la segunda mitad no trajo alivio para los sudamericanos, sino una dosis extra de dramatismo. Al minuto 66, el histórico delantero Mohamed Salah comandó un contragolpe letal que desarmó por completo a la última línea defensiva y sirvió una asistencia precisa para que Mostafa Ziko definiera cruzado, firmando un inesperado 2-0.

Con el agua al cuello, el cuerpo técnico argentino movió el banco de suplentes buscando frescura y profundidad. La reacción anímica y futbolística llegó con una fuerza arrolladora a partir del minuto 78, cuando el defensor Cristian “Cuti” Romero conectó un centro preciso tras una jugada ensayada para acortar distancias en el marcador.

El descuento encendió la chispa de la Albiceleste, que acorraló a su rival contra su propio arco en un desenlace dramático. Cuatro minutos más tarde, en el 82, Gonzalo Montiel proyectó un avance por la banda derecha, tras una serie de rebotes el balón le quedó a Messi quien no perdonó y conectó en el corazón del área, redimiéndose de su error inicial con el gol del empate argentino.

LA APOTEOSIS EN EL TIEMPO DE COMPENSACIÓN Cuando el tiempo reglamentario agonizaba y la prórroga parecía inevitable, apareció la jerarquía individual. En el minuto 92, durante el tiempo de descuento, Enzo Fernández tomó un centro en la frontal del área y sacó un remate de cabeza potente que venció la resistencia del arquero egipcio, desatando la locura en las tribunas. ’Agradezco a Dios, soy un privilegiado, un pasito más, tengo unos compañeros de calidad terrible, hay que aprovechar y que bueno que se dio en el último minuto’, declaró el Enzo Fernández, autor del gol de la remontada al finalizar el encuentro.

DATOS CURIOSOS • El guardameta egipcio Mostafa Shobeir se convirtió en el tercer arquero en la historia de los mundiales en atajarle un penal directo a Lionel Messi en tiempo regular. • Mohamed Salah disputó este encuentro con una molestia física en su muslo derecho, registrando una asistencia clave a pesar de la estricta marca personal. El ganador de este cruce ya espera en la siguiente fase al vencedor de la llave entre Suiza y Colombia, en un duelo programado para el sábado 11 de julio en Kansas City.

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