Se deslinda Defensa de regulación de escuelas militarizadas en el país

CDMX.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) aclaró que carece de facultades para autorizar, supervisar, inspeccionar o regular el funcionamiento de instituciones educativas “militarizadas” en el país. El pronunciamiento ocurre tras el fallecimiento de la estudiante Dafne, de 13 años, registrado el 16 de julio pasado durante actividades de la “Academia Militarizada Marina Doenitz”, en Ciudad Madero, Tamaulipas.

“Se informa que la Secretaría de la Defensa Nacional carece de facultades para autorizar, supervisar, inspeccionar o regular el funcionamiento de instituciones educativas de esta naturaleza, de conformidad con el Reglamento Interior de esta dependencia, expedido por la Presidencia de la República mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el 29 de diciembre de 2008, donde se derogó cualquier disposición administrativa que contraviniera este ordenamiento. “Por lo anterior, esta Secretaría no guarda relación alguna con la referida academia, ni con algún otro plantel de este tipo”, sostuvo. EDUCACIÓN MILITAR CORRESPONDE A LAS FA El viernes, la Secretaría de Educación Pública (SEP) advirtió que la educación militar corresponde exclusivamente a la formación del personal de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. La dependencia señaló que no existe marco legal que autorice o regule la impartición de enseñanza militar en la educación básica.

Asimismo, reiteró a las autoridades educativas locales que no está permitida la prestación del servicio bajo las denominaciones “militarizada”, “militar” o “castrense”. “Resulta inadmisible que, bajo una supuesta ‘educación militar’, se pretendan justificar, normalizar u ocultar actos de abuso, violencia, maltrato o prácticas que atenten contra la integridad física, psicológica o emocional de las personas menores de edad”, afirmó el Secretario de Educación Pública, Mario Delgado. La SEP indicó que las autoridades de Tamaulipas tomarán las medidas correspondientes sobre la autorización otorgada a la institución de Ciudad Madero.

Además, sostuvo que este esquema resulta incompatible con los fines y principios de la Nueva Escuela Mexicana.