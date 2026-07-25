Retiran a madre de Dafne Zapata de audiencia de imputación por el delito de feminicidio

ALTAMIRA, TAMPS.- La audiencia de imputación por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos fue reanudada este sábado, en medio de nuevos señalamientos de la madre de la menor, Alejandra Quintos, quien denunció que fue retirada de la sala por orden de la Juez al considerar que no puede participar como testigo y, al mismo tiempo, permanecer en la audiencia. Dafne, de 13 años, murió el 16 de julio, tres días después de haber ingresado a la academia militarizada “Marina Doenitz”, en Ciudad Madero.

La imputada, Danna Yanina “N”, fue detenida la noche del miércoles cuando acudió a las oficinas de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, donde agentes le cumplimentaron una orden de aprehensión. IMPONEN PRISIÓN PREVENTIVA Durante la audiencia inicial, que comenzó el jueves y concluyó el viernes, la Juez le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que fue internada en el Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Altamira. La audiencia de este sábado corresponde a la tercera sesión del proceso de imputación por el delito de feminicidio.

Alejandra Quintos explicó que en la sala permanecieron sus abogados y Gabriel Alejandro Zapata Enríquez, padre de la menor, mientras que a ella se le pidió abandonar la audiencia. “Me sacan de este asesinato cruel y que las autoridades me sacan”, comentó la madre. “(Me dijeron), que me retirara de la sala de audiencia por favor, porque soy testigo, pero también soy madre de la víctima. Están violentando mis derechos”. CONSIDERA COMO IRREGULAR EL PROCESO Tras ser retirada de la sala “B” del Centro Integral de Justicia (CIJ) de Altamira, calificó el proceso como irregular. ”María (de) Villarreal, esposa de Américo Villarreal, yo sé que tú no vas a permitir esto, yo sé que el gobierno del estado, el gobierno federal va a tomar cartas en el asunto de esta juez que está aquí”, expresó.

Mientras Alejandra Quintos sostiene que Danna Yanina “N” fue una de las personas que recibió a su hija cuando ingresó a la academia el 13 de julio de 2026, la defensa y los padres de la imputada rechazan esa versión y aseguran que la joven únicamente era estudiante de bachillerato. Como parte de su estrategia legal, los familiares y abogados de Danna Yanina “N” presentaron el viernes una denuncia por secuestro contra la persona identificada como “Sargento Estrellita”, una de las cuidadoras de la academia “Marina Doenitz”. “Sargento Estrellita” declaró durante la etapa inicial de integración de la carpeta de investigación; sin embargo, se desconoce si ha vuelto a ser llamada por la autoridad o cuál es su paradero. De acuerdo con la madre de Dafne, esa misma persona fue quien le envió un video en el que su hija aparece recostada de lado, con el labio inferior inflamado, raspones en la nariz y hematomas en la frente.

También aseguró que “Sargento Estrellita” le llamó en varias ocasiones para solicitar autorización para trasladar a la menor a un médico tras una supuesta caída y que, posteriormente, le comunicó con un hombre que se identificó como trabajador de Protección Civil de Ciudad Madero, quien le informó que la adolescente ya no presentaba signos vitales.