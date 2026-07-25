UNAM suspende inscripciones de nuevo ingreso a licenciatura tras revisión del examen de admisión 2026

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó la suspensión provisional de los trámites de entrega de documentos e inscripción para las personas aspirantes de primer ingreso a todas las licenciaturas correspondientes al ciclo escolar 2026-2027/1, proceso que estaba programado para iniciar el próximo 27 de julio. La decisión fue anunciada después de la publicación de los resultados del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026, luego de que en redes sociales surgieran señalamientos sobre presuntas irregularidades, fallas en el sistema de aplicación y posibles trampas durante el proceso de admisión.

COMISIÓN TÉCNICA REVISA EL PROCESO DE ADMISIÓN A través de un comunicado, la UNAM explicó que la suspensión permanecerá vigente hasta que la Comisión Técnica de especialistas, convocada por el rector Leonardo Lomelí Vanegas, concluya la revisión del desarrollo del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026. La institución señaló que dicho grupo de especialistas presentará en los próximos días sus conclusiones y recomendaciones, las cuales servirán para determinar la continuidad del proceso de ingreso. BUSCAN GARANTIZAR CERTEZA PARA LOS ASPIRANTES La máxima casa de estudios indicó que la medida tiene como propósito “salvaguardar la certeza para todas las personas que participaron en el proceso de ingreso”, así como garantizar que las actuaciones institucionales se realicen con estricto apego a la Legislación Universitaria. Añadió que, una vez que las autoridades competentes determinen la continuidad del proceso de admisión para el ciclo escolar 2026-2027/1, la información será difundida mediante sus canales oficiales.

UNAM REITERA COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA En su posicionamiento, la universidad afirmó que actúa con la convicción de ser un ejemplo de respeto a las normas y a los procedimientos institucionales, con el objetivo de proteger la integridad y la honestidad académica. Asimismo, reiteró su compromiso con la transparencia institucional y con garantizar el derecho de acceso a la educación en condiciones de igualdad para todas las personas aspirantes. Hasta el momento, la UNAM no ha informado una nueva fecha para reanudar la entrega de documentos ni los trámites de inscripción, en tanto continúan los trabajos de revisión por parte de la Comisión Técnica.