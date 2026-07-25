SEP desconoce escuelas militarizadas tras muerte de Dafne Zapata y rechaza su operación en educación básica

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó este viernes que las escuelas y academias militarizadas no están autorizadas para prestar servicios de educación básica en México, al señalar que no existe un marco legal que permita este tipo de modalidad educativa. El pronunciamiento fue emitido luego del fallecimiento de la adolescente Dafne Zapata durante un campamento de verano en una academia militarizada de Tamaulipas. A través de un comunicado, la dependencia también expresó sus condolencias por la muerte de la menor y condenó cualquier forma de violencia, maltrato o trato degradante contra niñas, niños y adolescentes.

SEP RECHAZA QUE LA “EDUCACIÓN MILITAR” JUSTIFIQUE ACTOS DE VIOLENCIA El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, afirmó que resulta inadmisible que bajo una supuesta educación militar se pretendan justificar o normalizar prácticas que atenten contra la integridad física, psicológica o emocional de personas menores de edad. En el comunicado, el funcionario señaló que este tipo de conductas no pueden considerarse métodos de educación, formación o disciplina, sino que representan una violación a los derechos humanos y al principio del interés superior de la niñez. Asimismo, la dependencia lamentó el fallecimiento de la adolescente ocurrido durante un campamento de verano en Tamaulipas y reiteró su rechazo a cualquier acto de abuso, violencia o maltrato contra menores.

EDUCACIÓN MILITAR CORRESPONDE ÚNICAMENTE A FUERZAS ARMADAS Y GUARDIA NACIONAL La Secretaría de Educación Pública explicó que, de acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales vigentes, la educación militar está destinada exclusivamente a la formación del personal de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional. Precisó que este tipo de enseñanza únicamente puede ser impartido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), por lo que no existe disposición normativa, criterio institucional o marco regulatorio que autorice a instituciones de educación básica ofrecer educación militar. La SEP añadió que ninguna escuela de educación básica puede contar con autorización, reconocimiento o cualquier otra figura jurídica para impartir este tipo de formación. SEP DESCONOCE LA MODALIDAD DE ESCUELAS MILITARIZADAS La dependencia federal reiteró a las autoridades educativas estatales y de la Ciudad de México que no está autorizada la prestación del servicio educativo bajo las denominaciones “militarizada”, “militar”, “castrense” o cualquier otra similar que haga referencia a la instrucción o disciplina de carácter militar. Indicó que el secretario Mario Delgado emitirá un comunicado dirigido a las autoridades educativas para reiterar la vigencia de esta disposición constitucional y legal. TAMAULIPAS REVISARÁ AUTORIZACIÓN OTORGADA A LA ACADEMIA Respecto a la institución involucrada en el caso de Dafne Zapata, la SEP informó que la autoridad educativa de Tamaulipas comunicó que adoptará las medidas correspondientes para proteger los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. La dependencia recordó que la autorización para prestar el servicio educativo bajo la denominación “militarizada” fue otorgada en 2005 y actualizada en 2013, situación que ahora será revisada por las autoridades estatales.

NUEVA ESCUELA MEXICANA PLANTEA UN MODELO CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS En el comunicado, Mario Delgado señaló que el derecho a la educación fue rediseñado bajo un enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva mediante la Nueva Escuela Mexicana (NEM). Explicó que este modelo reconoce a niñas, niños y adolescentes como sujetos activos de su formación, con una educación integral basada en enfoques humanísticos, científicos, artísticos, lúdicos y críticos. La SEP concluyó que, bajo esta perspectiva, la impartición de educación militar en instituciones de educación básica resulta incompatible con los principios, objetivos y fines establecidos en la Constitución y en la legislación educativa vigente, debido a que la formación militar responde a objetivos propios de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, y no constituye una modalidad educativa prevista para estudiantes de educación básica.

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