SEP desconoce escuelas militarizadas tras muerte de Dafne Zapata y rechaza su operación en educación básica

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    SEP desconoce escuelas militarizadas tras muerte de Dafne Zapata y rechaza su operación en educación básica
    La SEP señaló que la educación militar corresponde solo a las Fuerzas Armadas y rechazó que escuelas militarizadas impartan educación básica. VANGUARDIA

La SEP afirmó que las escuelas militarizadas no están autorizadas para impartir educación básica y revisará el caso tras la muerte de Dafne

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó este viernes que las escuelas y academias militarizadas no están autorizadas para prestar servicios de educación básica en México, al señalar que no existe un marco legal que permita este tipo de modalidad educativa. El pronunciamiento fue emitido luego del fallecimiento de la adolescente Dafne Zapata durante un campamento de verano en una academia militarizada de Tamaulipas.

A través de un comunicado, la dependencia también expresó sus condolencias por la muerte de la menor y condenó cualquier forma de violencia, maltrato o trato degradante contra niñas, niños y adolescentes.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/dictan-prision-preventiva-a-dana-yanina-n-por-caso-dafne-zapata-defensa-rechaza-acusaciones-CK22396848

SEP RECHAZA QUE LA “EDUCACIÓN MILITAR” JUSTIFIQUE ACTOS DE VIOLENCIA

El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, afirmó que resulta inadmisible que bajo una supuesta educación militar se pretendan justificar o normalizar prácticas que atenten contra la integridad física, psicológica o emocional de personas menores de edad.

En el comunicado, el funcionario señaló que este tipo de conductas no pueden considerarse métodos de educación, formación o disciplina, sino que representan una violación a los derechos humanos y al principio del interés superior de la niñez.

Asimismo, la dependencia lamentó el fallecimiento de la adolescente ocurrido durante un campamento de verano en Tamaulipas y reiteró su rechazo a cualquier acto de abuso, violencia o maltrato contra menores.

EDUCACIÓN MILITAR CORRESPONDE ÚNICAMENTE A FUERZAS ARMADAS Y GUARDIA NACIONAL

La Secretaría de Educación Pública explicó que, de acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales vigentes, la educación militar está destinada exclusivamente a la formación del personal de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional.

Precisó que este tipo de enseñanza únicamente puede ser impartido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), por lo que no existe disposición normativa, criterio institucional o marco regulatorio que autorice a instituciones de educación básica ofrecer educación militar.

La SEP añadió que ninguna escuela de educación básica puede contar con autorización, reconocimiento o cualquier otra figura jurídica para impartir este tipo de formación.

SEP DESCONOCE LA MODALIDAD DE ESCUELAS MILITARIZADAS

La dependencia federal reiteró a las autoridades educativas estatales y de la Ciudad de México que no está autorizada la prestación del servicio educativo bajo las denominaciones “militarizada”, “militar”, “castrense” o cualquier otra similar que haga referencia a la instrucción o disciplina de carácter militar.

Indicó que el secretario Mario Delgado emitirá un comunicado dirigido a las autoridades educativas para reiterar la vigencia de esta disposición constitucional y legal.

TAMAULIPAS REVISARÁ AUTORIZACIÓN OTORGADA A LA ACADEMIA

Respecto a la institución involucrada en el caso de Dafne Zapata, la SEP informó que la autoridad educativa de Tamaulipas comunicó que adoptará las medidas correspondientes para proteger los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

La dependencia recordó que la autorización para prestar el servicio educativo bajo la denominación “militarizada” fue otorgada en 2005 y actualizada en 2013, situación que ahora será revisada por las autoridades estatales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/destapa-caso-de-dafne-violentas-novatadas-con-golpizas-y-abusos-IF22367197

NUEVA ESCUELA MEXICANA PLANTEA UN MODELO CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS

En el comunicado, Mario Delgado señaló que el derecho a la educación fue rediseñado bajo un enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva mediante la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

Explicó que este modelo reconoce a niñas, niños y adolescentes como sujetos activos de su formación, con una educación integral basada en enfoques humanísticos, científicos, artísticos, lúdicos y críticos.

La SEP concluyó que, bajo esta perspectiva, la impartición de educación militar en instituciones de educación básica resulta incompatible con los principios, objetivos y fines establecidos en la Constitución y en la legislación educativa vigente, debido a que la formación militar responde a objetivos propios de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, y no constituye una modalidad educativa prevista para estudiantes de educación básica.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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