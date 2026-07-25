Liberarán moscas estériles en dos semanas, aproximadamente, para combatir al gusano barrenador

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    Liberarán moscas estériles en dos semanas, aproximadamente, para combatir al gusano barrenador
    Liberarán moscas estériles en dos semanas Vanguardia

Tras haber sido notificada por la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos, el comercio ganadero será reanudado

El 25 de julio, tras haber anunciado que el comercio de ganadería entre México y Estados Unidos será reanudado, se reportó que el medio para eliminar al gusano barrenador también será aplicado.

No se trata de un pesticida o de un químico en particular, sino de la implementación de moscas estériles. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reportó que dentro de dos semanas serán liberadas las moscas estériles para limitar la propagación de la Cochliomyia hominivorax.

La liberación de moscas es más o menos en dos semanas, que va a ir de norte a sur. Ayer recibí una carta de la Secretaría Rollins de Agricultura de Estados Unidos y nos informa de esto’ detalló Claudia Sheinbaum.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/tras-mas-de-ano-y-medio-reabrira-eu-frontera-a-ganado-mexicano-el-24-de-agosto-GE22408086

Tras haber sido notificada por la Secretaría de Agricultura estadounidense, la mandataria Sheinbaum detalló que ‘Se abrió ya la planta de Chiapas para la producción de moscas. Ahora se está analizando por Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) una nueva cepa de moscas, que es más eficiente. Es un trabajo coordinado entre Panamá, el gobierno de Estados Unidos y México’.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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