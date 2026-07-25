Liberarán moscas estériles en dos semanas, aproximadamente, para combatir al gusano barrenador
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Tras haber sido notificada por la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos, el comercio ganadero será reanudado
El 25 de julio, tras haber anunciado que el comercio de ganadería entre México y Estados Unidos será reanudado, se reportó que el medio para eliminar al gusano barrenador también será aplicado.
No se trata de un pesticida o de un químico en particular, sino de la implementación de moscas estériles. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reportó que dentro de dos semanas serán liberadas las moscas estériles para limitar la propagación de la Cochliomyia hominivorax.
‘La liberación de moscas es más o menos en dos semanas, que va a ir de norte a sur. Ayer recibí una carta de la Secretaría Rollins de Agricultura de Estados Unidos y nos informa de esto’ detalló Claudia Sheinbaum.
Tras haber sido notificada por la Secretaría de Agricultura estadounidense, la mandataria Sheinbaum detalló que ‘Se abrió ya la planta de Chiapas para la producción de moscas. Ahora se está analizando por Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) una nueva cepa de moscas, que es más eficiente. Es un trabajo coordinado entre Panamá, el gobierno de Estados Unidos y México’.