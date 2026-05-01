Arrancan Juegos Lasallistas 2026 con seis mil atletas en competencia
Con la participación de 16 delegaciones y cerca de seis mil atletas, comenzaron en Saltillo los Juegos Lasallistas 2026, que incluyen disciplinas como futbol, basquetbol, atletismo y taekwondo
Con la presencia de cerca de seis mil atletas, comenzaron en Saltillo los Juegos Lasallistas 2026, una competencia que reúne a 16 instituciones educativas del país y que contempla actividad en múltiples disciplinas deportivas durante cinco días.
Las acciones se desarrollarán del 30 de abril al 4 de mayo en sedes como la Universidad La Salle, la UANE, el Instituto Tecnológico de Saltillo, el Colegio Americano y el Colegio Ignacio Zaragoza, donde los participantes buscarán resultados en deportes de conjunto e individuales.
El programa incluye futbol, basquetbol, voleibol, tochito, atletismo y taekwondo, además de competencias en ajedrez, robótica y exhibiciones de porras. Las delegaciones provienen de Coahuila y de estados como Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas, Jalisco y Sonora, lo que da carácter nacional a la justa.
Previo al inicio de las competencias, se llevó a cabo la ceremonia inaugural, donde se presentaron los equipos participantes y se destacó el proceso de preparación que cada institución realizó para llegar a este evento.
En su mensaje, el alcalde Javier Díaz González subrayó la importancia de la disciplina y la constancia en el desarrollo deportivo, al tiempo que deseó éxito a los competidores.
A su vez, el secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn, señaló que este tipo de torneos permiten fortalecer habilidades deportivas y valores como el trabajo en equipo.
El director del Colegio Ignacio Zaragoza, Luis Arturo Dávila de León, llamó a los participantes a competir bajo principios de respeto y juego limpio.
Con el inicio de las actividades, las delegaciones entran en competencia directa en busca de los primeros lugares en cada disciplina dentro de esta edición 2026.