Arrancan Juegos Lasallistas 2026 con seis mil atletas en competencia

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/
    Arrancan Juegos Lasallistas 2026 con seis mil atletas en competencia
    Atletas de distintas delegaciones iniciaron competencias en varias disciplinas. FOTO: ALEJANDRO FLORES/VANGUARDIA MX
Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

COMPARTIR

TEMAS


Deportes

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


CIZ

Con la participación de 16 delegaciones y cerca de seis mil atletas, comenzaron en Saltillo los Juegos Lasallistas 2026, que incluyen disciplinas como futbol, basquetbol, atletismo y taekwondo

Con la presencia de cerca de seis mil atletas, comenzaron en Saltillo los Juegos Lasallistas 2026, una competencia que reúne a 16 instituciones educativas del país y que contempla actividad en múltiples disciplinas deportivas durante cinco días.

Las acciones se desarrollarán del 30 de abril al 4 de mayo en sedes como la Universidad La Salle, la UANE, el Instituto Tecnológico de Saltillo, el Colegio Americano y el Colegio Ignacio Zaragoza, donde los participantes buscarán resultados en deportes de conjunto e individuales.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/donde-comprar-el-album-panini-2026-barato-rappi-ofrece-la-caja-de-estampitas-a-precio-especial-FI20393240

El programa incluye futbol, basquetbol, voleibol, tochito, atletismo y taekwondo, además de competencias en ajedrez, robótica y exhibiciones de porras. Las delegaciones provienen de Coahuila y de estados como Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas, Jalisco y Sonora, lo que da carácter nacional a la justa.

$!Las sedes en Saltillo reciben desde este viernes la actividad competitiva.
Las sedes en Saltillo reciben desde este viernes la actividad competitiva. FOTO: ALEJANDRO FLORES/VANGUARDIA MX

Previo al inicio de las competencias, se llevó a cabo la ceremonia inaugural, donde se presentaron los equipos participantes y se destacó el proceso de preparación que cada institución realizó para llegar a este evento.

En su mensaje, el alcalde Javier Díaz González subrayó la importancia de la disciplina y la constancia en el desarrollo deportivo, al tiempo que deseó éxito a los competidores.

A su vez, el secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn, señaló que este tipo de torneos permiten fortalecer habilidades deportivas y valores como el trabajo en equipo.

$!Equipos de todo el país buscarán los primeros lugares en cada disciplina.
Equipos de todo el país buscarán los primeros lugares en cada disciplina. FOTO: ALEJANDRO FLORES/VANGUARDIA MX

El director del Colegio Ignacio Zaragoza, Luis Arturo Dávila de León, llamó a los participantes a competir bajo principios de respeto y juego limpio.

Con el inicio de las actividades, las delegaciones entran en competencia directa en busca de los primeros lugares en cada disciplina dentro de esta edición 2026.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Deportes

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


CIZ

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Los centros de rehabilitación siguen reportando anomalías, sin embargo, las autoridades no han considerado que estas sean suficientes para aplicar clausuras.

Coahuila: Se detectan anomalías en 85% de visitas a los anexos
Docentes de la CNTE en Chiapas entregaron a la Presidenta un pliego de demandas tras un bloqueo en Palenque y obtuvieron fecha y hora para una mesa en Palacio Nacional.

‘Si no hay solución, no rueda su balón’: CNTE bloquea aeropuerto y fija cita con Sheinbaum
El sarampión se manifiesta con erupciones en la piel y fiebre; autoridades recomiendan atención médica oportuna para evitar complicaciones.

Coahuila suma 69 casos de sarampión en lo que va del año
Banxico reportó que al 27 de marzo de 2026, el tipo de cambio de la moneda nacional frente al dólar registró una depreciación de 0.36 por ciento con relación al cierre de diciembre de 2025.

Banxico reporta pérdidas cambiarias y no genera remanentes
Para festejar fuera de la rutina y la monotonía, siempre es mejor una escapada. Por lo que la Riviera Maya, con todas sus atracciones es ideal.

Riviera Maya: El patio de juegos ideal para todos

Ajustes en la forma de manejar, el mantenimiento y decisiones al cargar combustible pueden representar ahorros significativos mes a mes.

Cómo ahorrar gasolina sin cambiar de coche: estrategias que sí funcionan en México
Con Mario Bros, Zelda y Mega Man, la Filarmónica del Desierto maravilla con su Gamer Sinfónico en Saltillo

Con Mario Bros, Zelda y Mega Man, la Filarmónica del Desierto maravilla con su Gamer Sinfónico en Saltillo
El espectáculo de 31 Minutos en el Zócalo capitalino congregó a más de 200 mil personas en el Día del Niño, destacando por su repertorio clásico y un inesperado tributo a Juan Gabriel que emocionó al público.

31 Minutos rinde homenaje a Juan Gabriel ante 200 mil personas en el Zócalo de la CDMX