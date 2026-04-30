¿Dónde comprar el álbum Panini 2026 barato? Rappi ofrece la caja de estampitas a precio especial

La fiebre por el álbum Panini del Mundial 2026 ya llegó a las aplicaciones de entrega. Rappi incorporó a su catálogo productos oficiales de la colección mundialista, con una opción que llama la atención de los coleccionistas: adquirir la caja de estampitas y el álbum a un precio menor al habitual, según la disponibilidad marcada dentro de la plataforma. En la app, la caja de sobres del Álbum Mundial 2026 aparece con un precio de 2 mil 500 pesos e incluye 100 paquetes sellados, cada uno con siete estampas aleatorias de la Copa Mundial de la FIFA. El producto está listado dentro de Rappi Turbo y, de acuerdo con la página de la plataforma, se encuentra disponible en Ciudad de México.

La promoción se vuelve más atractiva por el precio del álbum de pasta blanda, que en Rappi aparece en 84.15 pesos, con una rebaja del 15 por ciento respecto a su precio regular de 99 pesos. Con ello, los aficionados pueden comprar por separado la caja de 100 sobres y el álbum por 2 mil 125 más el costo de envío, que se elimina pagando Rappi Pro, una cifra ligeramente menor al paquete oficial de álbum de pasta suave más caja de 100 sobres, que Panini México tiene listado en 2 mil 849 pesos. El lanzamiento del álbum Panini del Mundial 2026 ha generado alta expectativa entre los aficionados, ya que será la primera edición del torneo con 48 selecciones y tres países sede: México, Estados Unidos y Canadá. La colección oficial contempla un álbum de 112 páginas, con espacio para reunir selecciones, jugadores y momentos del torneo, de acuerdo con la descripción de Panini. Además, la venta en Rappi amplía las alternativas para quienes buscan iniciar o completar su colección sin acudir directamente a tiendas físicas. En el mercado mexicano, los precios base reportados para esta edición son de 99 pesos por el álbum de pasta suave, 25 pesos por sobre, 250 pesos por blister de 10 sobres y 2 mil 500 pesos por la caja con 100 sobres.

La disponibilidad puede variar por ciudad, tienda y existencias dentro de la app, por lo que la promoción dependerá de la zona de entrega de cada usuario. Aun así, la presencia del álbum mundialista en Rappi confirma que la carrera por llenar la colección del Mundial 2026 ya comenzó también en plataformas digitales.

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