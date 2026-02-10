Juegos Lasallistas 2026 dejarán derrama superior a 32 millones de pesos en Saltillo

Los Juegos Lasallistas 2026, que se realizarán del 30 de abril al 4 de mayo, dejarán una derrama económica superior a los 32 millones de pesos en Saltillo, con una participación estimada de 12 mil personas, entre jugadores y familiares.

Durante la rueda de prensa en la que se dieron a conocer los pormenores del evento, realizado en el marco del 90 aniversario del Colegio La Salle Ignacio Zaragoza, el presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) Saltillo, Enrique López Aguirre, señaló que la derrama económica generada únicamente por el hospedaje alcanzará alrededor de 13 millones de pesos.

Sin embargo, explicó que al sumar el gasto en alimentos, artículos promocionales, transporte y otros servicios, la cifra total rebasará los 32 millones de pesos. Detalló que, de los 12 mil visitantes esperados, 6 mil corresponderán a jugadores, mientras que el resto serán acompañantes.

“Este tipo de eventos para todo el gremio hotelero y turístico en Saltillo es como un bálsamo para la situación económica que estamos viviendo por el tema de las armadoras, las ocupaciones vienen subiendo; sin embargo, con este tipo de eventos que no solo tienen una derrama económica a la ciudad, sino también instan a que nuestra juventud a través de la disciplina y el deporte sigan mejorando es el tipo de eventos que nosotros como OCV junto con las escuelas queremos que se sigan haciendo”, aseguró.