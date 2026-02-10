Juegos Lasallistas 2026 dejarán derrama superior a 32 millones de pesos en Saltillo
La derrama económica por hospedaje se estima en 13 millones de pesos
Los Juegos Lasallistas 2026, que se realizarán del 30 de abril al 4 de mayo, dejarán una derrama económica superior a los 32 millones de pesos en Saltillo, con una participación estimada de 12 mil personas, entre jugadores y familiares.
Durante la rueda de prensa en la que se dieron a conocer los pormenores del evento, realizado en el marco del 90 aniversario del Colegio La Salle Ignacio Zaragoza, el presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) Saltillo, Enrique López Aguirre, señaló que la derrama económica generada únicamente por el hospedaje alcanzará alrededor de 13 millones de pesos.
Sin embargo, explicó que al sumar el gasto en alimentos, artículos promocionales, transporte y otros servicios, la cifra total rebasará los 32 millones de pesos. Detalló que, de los 12 mil visitantes esperados, 6 mil corresponderán a jugadores, mientras que el resto serán acompañantes.
“Este tipo de eventos para todo el gremio hotelero y turístico en Saltillo es como un bálsamo para la situación económica que estamos viviendo por el tema de las armadoras, las ocupaciones vienen subiendo; sin embargo, con este tipo de eventos que no solo tienen una derrama económica a la ciudad, sino también instan a que nuestra juventud a través de la disciplina y el deporte sigan mejorando es el tipo de eventos que nosotros como OCV junto con las escuelas queremos que se sigan haciendo”, aseguró.
Por su parte, el director de la OCV Saltillo, Raúl Rodarte Leos estimó serán entre 10 a 15 hoteles los que se verán impactados por la renta de habitaciones, serán principalmente hoteles de tres a cuatro estrellas.
A su vez, la secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos de Coahuila, Cristina Amezcua indicó que para Coahuila y para Saltillo es un gran orgullo ser sede de estos juegos deportivos Lasallistas CIZ 90 que se celebrarán del 30 de abril al 4 de mayo en el Colegio La Salle Ignacio Zaragoza en el marco de su 90 aniversario.
Acontecimiento que refleja historia, identidad y un firme compromiso con la formación integral de niñas, niños y jóvenes, en este evento participarán 17 delegaciones con más de 4,500 participantes y un flujo superior a 12 mil asistentes foráneos, quienes llegarán a la capital para competir en distintas disciplinas, generando un impacto deportivo, social y turístico muy relevante para la Región Sureste de Coahuila.