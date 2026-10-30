Charles Leclerc domina las prácticas libres del GP de México 2026; Checo Pérez termina 18 en ambas sesiones

Charles Leclerc dominó las dos primeras prácticas libres del Gran Premio de México 2026, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El monegasco brilló antes de la clasificación, mientras Checo Pérez tuvo un comienzo complicado en su regreso a casa con Cadillac, tras perderse el Gran Premio de México 2025. En la primera sesión, Leclerc registró una vuelta de 1:18.128 minutos, suficiente para superar por 659 milésimas a Kimi Antonelli, de Mercedes.

Frederik Vesti, quien sustituyó a George Russell, terminó tercero, seguido por Lewis Hamilton y Ayumu Iwasa, otro piloto invitado a la sesión. La primera práctica tuvo una particularidad: diez escuderías cedieron temporalmente uno de sus monoplazas a pilotos jóvenes, por lo que Ferrari fue la única que mantuvo a sus dos titulares. Además, el polvo acumulado sobre el asfalto provocó falta de agarre y bloqueos de neumáticos. Para la segunda tanda, ya con la mayoría de los habituales de regreso, Leclerc confirmó su buen momento. Detuvo el cronómetro en 1:17.827, superando por apenas 0.103 segundos a Lando Norris, de McLaren, y por 0.106 a Russell, de Mercedes. Antonelli terminó cuarto y Max Verstappen completó los cinco primeros lugares.

No todo fue favorable para Ferrari. Hamilton quedó undécimo después de detener su vehículo por una pérdida de potencia. La sesión también fue interrumpida con bandera roja tras un contacto entre Verstappen y Liam Lawson en el sector del estadio, incidente que dejó restos de los monoplazas sobre la pista. El ritmo de Leclerc perfila a la escudería italiana como una de las principales aspirantes a la pole position, aunque la diferencia con Norris y Russell anticipa una batalla cerrada. La altitud de la capital mexicana y el comportamiento de los neumáticos serán factores decisivos para definir la parrilla del domingo. La actividad continuará el sábado 31 con la tercera práctica a las 11:30 de la mañana y la clasificación a las 3 de la tarde. La carrera está programada para el domingo a las 2 de la tarde, con transmisión en México por Canal 5, Sky Sports, ViX y F1 TV. Por su parte, Checo Pérez concluyó la primera práctica en el puesto 18, con tiempo de 1:20.395 y una diferencia de 2.267 segundos respecto de Leclerc. El mexicano buscó adaptarse al comportamiento de su Cadillac en un circuito donde el apoyo de las tribunas representa un estímulo adicional.

En la segunda sesión, Checo Pérez volvió a ocupar el lugar 18, pero redujo su mejor registro a 1:19.406, una mejoría de 0.989 segundos. Quedó a 1.579 del líder y superó a su compañero Valtteri Bottas, quien terminó 21. El reto del tapatío será trasladar ese avance a la clasificación y acercarse a la lucha por los puntos.