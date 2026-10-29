Checo Pérez apunta al podio con Cadillac en 2028: el ambicioso objetivo del mexicano en la F1

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    Checo Pérez apunta al podio con Cadillac en 2028: el ambicioso objetivo del mexicano en la F1
    Checo Pérez confía en que Cadillac pueda disputar un podio en la Fórmula 1 durante 2028, luego de asegurar su permanencia con la escudería hasta 2029. FOTO: AP

Tras renovar su contrato hasta 2029, el piloto tapatío confía en transformar a la escudería estadounidense y dar un salto competitivo durante la próxima temporada

Checo Pérez trazó una meta ambiciosa para Cadillac en la Fórmula 1: luchar por un podio en 2028.

Durante las actividades previas al Gran Premio de la Ciudad de México, el piloto mexicano aseguró que ve dentro de la escudería estadounidense la mentalidad necesaria para alcanzar ese objetivo, aunque reconoció que el camino aún será complicado.

“Sí, la verdad es que sí, sí veo esa mentalidad, sí veo esa cultura dentro del equipo, pero es grande, ¿no?”, respondió al ser cuestionado sobre la posibilidad de subir al podio dentro de dos temporadas.

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Su declaración surgió apenas un día después de que Cadillac anunciara la renovación de su contrato hasta, al menos, 2029.

El tapatío de 36 años considera que esta etapa representa el mayor desafío de su trayectoria.

Tras haber conquistado seis Grandes Premios y el subcampeonato de pilotos en 2023 con Red Bull, ahora busca dejar huella en la construcción de un proyecto que debutó en la máxima categoría durante 2026.

La realidad deportiva muestra el tamaño de la misión: Cadillac permanece en el fondo del Campeonato de Constructores y todavía no suma puntos.

Por ello, Checo Pérez señaló que los próximos meses serán decisivos para reorganizar áreas técnicas, procesos de trabajo y el desarrollo del monoplaza.

“En los próximos dos, tres meses el equipo se tiene que transformar. Tenemos que transformar esta escudería y espero que el próximo año podamos dar un brinco importante”, afirmó.

El primer paso será competir con mayor regularidad en 2027, antes de pensar en resultados de mayor alcance.

Uno de los obstáculos es la infraestructura. Según explicó el mexicano, fabricar ciertas piezas puede costarle a Cadillac tres o cuatro veces más que a una escudería consolidada.

Además, reconoció que el automóvil no recibe una mejora importante desde el Gran Premio de Austria, situación que amplía la distancia con sus rivales.

La continuidad del mexicano busca aportar experiencia y estabilidad al equipo de General Motors.

En el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde este fin de semana alcanzará las 300 largadas en Fórmula 1, Checo Pérez afronta así un reto distinto: pasar de pelear por podios a construir la escudería capaz de conseguirlos.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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