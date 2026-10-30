Canelo Álvarez vs Christian Mbilli: cumplen con el pesaje y quedan listos para pelear por el título mundial

Saúl “Canelo” Álvarez y Christian Mbilli superaron este viernes el pesaje y ya quedaron listos para disputar mañana sábado el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en la Kingdom Arena de Riad. El mexicano intentará recuperar una corona que perdió en 2025, mientras el monarca franco-camerunés buscará defender por primera vez su cinturón. Durante el pesaje de este viernes, Álvarez registró 167.6 libras y Mbilli 167.8, ambos por debajo del límite de 168.

El tapatío apareció acompañado por música de mariachi al ritmo de “El Rey” y, tras subir a la báscula, protagonizó con su adversario un último cara a cara. La función, denominada “México contra el Mundo”, representa el regreso de Canelo después de más de 13 meses de inactividad.

Su combate anterior fue la derrota por decisión unánime ante Terence Crawford, en septiembre de 2025, que le costó los cuatro campeonatos de las 168 libras. Posteriormente fue operado del codo izquierdo antes de preparar su regreso. El jalisciense, de 36 años, suma 63 victorias, 39 por nocaut, tres derrotas y dos empates. Enfrente tendrá a Mbilli, de 31 años, quien nació en Camerún y representa a Francia, con 29 triunfos, 24 antes del límite, un empate y ninguna derrota. El actual campeón heredó el título absoluto del CMB tras el retiro de Crawford y llega dispuesto a consolidarse ante el rival más reconocido de su trayectoria. Las declaraciones calentaron el ambiente durante la semana. En la conferencia del jueves, Canelo aseguró: “No creo en los atajos, voy derecho contra el campeón”. También anticipó un plan de ataque con énfasis en los golpes al cuerpo, aunque aclaró que está preparado para cualquier escenario. Mbilli respondió con seguridad: “Estoy preparado para sorprender al mundo”, y advirtió que su campamento fue el más exigente de su carrera. El retador, a su vez, aprovechó el pesaje de hoy para enviar otro mensaje: “Creo que no ha enfrentado a alguien como yo y el sábado se va a enfrentar a algo muy diferente”.

La pelea se disputará a 12 asaltos y enfrenta dos propuestas distintas: la experiencia, defensa y contragolpe del mexicano contra la presión, fortaleza física y volumen ofensivo del campeón. Para Álvarez, el resultado podría significar el inicio de una nueva etapa como monarca mundial; para Mbilli, la oportunidad de ratificar su lugar en la élite. En México, la cartelera comenzará alrededor de las 11 de la mañana y el combate estelar está previsto aproximadamente a las 2:45 de la tarde, sujeto a la duración de las peleas anteriores.

Se podrá ver gratis por Azteca 7 y sus plataformas digitales, además de DAZN mediante pago por evento. El respaldo mexicano también tendrá a Jaime Munguía ante Nikita Zon por el título supermediano de la AMB y a Rafael “Divino” Espinoza frente a Ricardo Blandón por el campeonato pluma de la OMB. David Picasso y Raymundo Rojas completan la presencia nacional en una jornada donde Canelo buscará volver a levantar un cinturón mundial.