Checo Pérez enfrenta contratiempos en el segundo día de test en Bahréin con Cadillac

En el segundo día de pruebas de pretemporada de la Fórmula 1 2026 en el Bahrain International Circuit, Checo Pérez y su equipo Cadillac enfrentaron una jornada desafiante marcada por problemas técnicos y tiempos alejados de los líderes, aunque lograron completar kilómetros clave de preparación rumbo al inicio de la temporada en Australia.

El piloto mexicano volvió a estar al volante del Cadillac F1 Team, pero la sesión no fue totalmente fluida: una falla mecánica temprana obligó a detener su monoplaza en la recta posterior del circuito, provocando una bandera roja y retrasando parte de su programa de trabajo en pista.

El equipo logró solucionar la complicación y regresarlo a la actividad, aunque el tiempo perdido en la mañana redujo el margen para pruebas aerodinámicas y de configuración.

Pérez completó 42 giros durante el día, con su mejor vuelta cronometrada en 1:38.653, colocándolo en 15ª posición en la tabla general de tiempos, lejos de los registros de los equipos punteros como Ferrari y McLaren.

Esto representó una mejora respecto al primer día, pero aún con una diferencia importante con el tiempo de referencia fijado por Charles Leclerc (1:34.273).