Checo Pérez enfrenta contratiempos en el segundo día de test en Bahréin con Cadillac

Automovilismo
/ 12 febrero 2026
    Checo Pérez enfrenta contratiempos en el segundo día de test en Bahréin con Cadillac
    Sergio Pérez trabaja en la puesta a punto del monoplaza de Cadillac durante el segundo día de pruebas de pretemporada en Bahréin rumbo al arranque de la Fórmula 1 2026. FOTO: EFE

El piloto mexicano registró 42 vueltas en el Bahrain International Circuit y cerró en el puesto 15 tras una falla mecánica

En el segundo día de pruebas de pretemporada de la Fórmula 1 2026 en el Bahrain International Circuit, Checo Pérez y su equipo Cadillac enfrentaron una jornada desafiante marcada por problemas técnicos y tiempos alejados de los líderes, aunque lograron completar kilómetros clave de preparación rumbo al inicio de la temporada en Australia.

El piloto mexicano volvió a estar al volante del Cadillac F1 Team, pero la sesión no fue totalmente fluida: una falla mecánica temprana obligó a detener su monoplaza en la recta posterior del circuito, provocando una bandera roja y retrasando parte de su programa de trabajo en pista.

El equipo logró solucionar la complicación y regresarlo a la actividad, aunque el tiempo perdido en la mañana redujo el margen para pruebas aerodinámicas y de configuración.

Pérez completó 42 giros durante el día, con su mejor vuelta cronometrada en 1:38.653, colocándolo en 15ª posición en la tabla general de tiempos, lejos de los registros de los equipos punteros como Ferrari y McLaren.

Esto representó una mejora respecto al primer día, pero aún con una diferencia importante con el tiempo de referencia fijado por Charles Leclerc (1:34.273).

En comparación con su compañero Valtteri Bottas, quien tomó el relevo por la tarde y terminó con más vueltas y un registro más competitivo, Checo quedó por detrás, aunque los programas de trabajo entre pilotos y sesiones suelen diferir en tests de pretemporada.

El segundo día de pruebas estuvo dominado por Charles Leclerc, con Ferrari marcando el mejor crono, seguido de McLaren y otros equipos más consistentes.

Cadillac, como escudería nueva en la parrilla, sigue centrando sus esfuerzos en recopilar datos, fiabilidad y kilometraje, más que en posiciones puras de tiempos en esta fase temprana de desarrollo.

Para Pérez, la jornada dejó claro que aún hay trabajo por delante en términos de rendimiento y continuidad operativa, pero también que la acumulación de vueltas y ajustes en el monoplaza serán fundamentales para afrontar con mayor competitividad el arranque oficial de la temporada.

