Checo Pérez es sancionado en Bakú: cae al fondo de la parrilla; Russell se lleva la pole

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    Checo Pérez es sancionado en Bakú: cae al fondo de la parrilla; Russell se lleva la pole
    Checo Pérez deberá remar desde la zona baja de la parrilla en Bakú después de recibir una sanción de tres lugares por bloquear a Oscar Piastri. FOTO: EFE
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

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El mexicano recibió un castigo por obstaculizar a Oscar Piastri en clasificación y afrontará una complicada remontada con Cadillac en Azerbaiyán

La clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán 2026 terminó con un golpe extra para Checo Pérez.

El mexicano de Cadillac recibió una sanción de tres posiciones en la parrilla por obstaculizar a Oscar Piastri durante la Q1, mientras George Russell confirmó el dominio de Mercedes al conquistar la pole position en Bakú.

Los comisarios determinaron que Pérez bloqueó innecesariamente al McLaren entre las curvas 18 y 20. Checo circulaba en una vuelta de preparación y permaneció sobre la línea de carrera cuando Piastri llegó a gran velocidad.

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Según los oficiales, el australiano rodaba cerca de los 300 km/h y tuvo que levantar el acelerador ante un Pérez que transitaba aproximadamente a 248 km/h. La decisión señala que Cadillac había advertido dos veces por radio al mexicano sobre la llegada de Piastri.

Aunque los comisarios concluyeron que la maniobra no fue peligrosa, sí representó un impedimento innecesario y aplicaron la penalización de tres puestos. En primera instancia, el castigo amenazaba con mandar a Checo hasta el lugar 22.

Sin embargo, las sanciones a Fernando Alonso y Lance Stroll por cambios en sus unidades de potencia alteraron el orden. Con la parrilla provisional actualizada, Pérez aparece 20, detrás de su compañero Valtteri Bottas y por delante de los dos Aston Martin.

Mientras Cadillac sufrió en la parte baja, George Russell firmó una actuación contundente. El británico marcó 1:42.526 para conseguir su quinta pole de la temporada y superó por 0.837 segundos a Charles Leclerc.

Oscar Piastri terminó tercero, apenas una milésima detrás del Ferrari, mientras Isack Hadjar y Lando Norris completaron los cinco primeros.

La sesión también dejó un duro revés para Kimi Antonelli, líder del campeonato, quien golpeó el muro en la Q1 y quedó eliminado en el lugar 16. Max Verstappen tampoco encontró el ritmo esperado y partirá octavo.

Para Checo, la carrera representa un reto de remontada en una pista que conoce bien. El mexicano ganó en Bakú en 2021 y 2023, pero esta vez deberá abrirse paso desde el fondo con un Cadillac que no logró superar la Q1.

El GP de Azerbaiyán se disputará este sábado 26 de septiembre, jornada adelantada por el Día del Recuerdo que se conmemora el domingo.

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Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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