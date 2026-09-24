Checo Pérez mejora al 13avo en el GP de Azerbaiyán; Russell domina

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    Checo Pérez mejora al 13avo en el GP de Azerbaiyán; Russell domina
    Sergio Pérez terminó 17 y 13 con Cadillac durante las prácticas del GP de Azerbaiyán, en una jornada dominada por George Russell. FOTO: AP

El mexicano superó a Bottas en ambas sesiones y quedó a menos de medio segundo del top 10; Mercedes logró el doblete en la segunda práctica

Checo Pérez mejoró su posición durante el primer día del Gran Premio de Azerbaiyán 2026.

El mexicano de Cadillac terminó 17.º en la primera práctica libre y 13.º en la segunda, mientras George Russell dominó ambas sesiones este jueves en el circuito urbano de Bakú.

El tapatío abrió con una vuelta de 1:47.253, a 1.866 segundos del británico, y completó 24 giros.

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Superó a su compañero Valtteri Bottas, quien finalizó último entre los 22 participantes con 1:49.315: una diferencia de 2.062 segundos entre los pilotos de Cadillac.

En la segunda sesión, Pérez bajó su registro a 1:45.760 y sumó 23 vueltas. Llegó a ocupar provisionalmente el undécimo puesto, pero cerró decimotercero, a 2.413 segundos de la referencia.

Quedó por delante de los dos Audi y los dos Williams, además de Bottas, que fue 19.º. Aunque ganó cuatro posiciones entre sesiones, la distancia respecto al líder aumentó. Los tiempos de los entrenamientos son una referencia de preparación y todavía no definen la parrilla.

Checo acumuló 47 vueltas entre las dos prácticas y terminó a 0.470 segundos del décimo lugar de Esteban Ocon en la FP2.

La comparación interna volvió a favorecerlo: aventajó por 0.977 segundos al finlandés en una pista donde ganó los Grandes Premios de 2021 y 2023 con Red Bull.

Russell impuso el ritmo desde la mañana con 1:45.387, seguido por Max Verstappen y Charles Leclerc.

Por la tarde mejoró a 1:43.347 con neumáticos blandos y encabezó el doblete de Mercedes, acompañado por Kimi Antonelli, quien se ubicó a 0.552 segundos.

Antonelli se recuperó de una falla hidráulica que lo obligó a detenerse en la curva siete durante la primera práctica.

Verstappen terminó tercero en la FP2, a 0.827 segundos de Russell; Leclerc y Lewis Hamilton completaron los cinco mejores con Ferrari.

La segunda tanda se interrumpió por el choque de Arvid Lindblad en la zona del castillo, que provocó bandera roja. Tras la reanudación, Oliver Bearman también sufrió una falla de motor en su Haas.

La actividad seguirá el viernes 25 de septiembre con la tercera práctica y la clasificación.

La carrera será el sábado 26, debido al Día del Recuerdo de Azerbaiyán que se conmemora el domingo.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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