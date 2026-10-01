Checo Pérez guarda el Ferrari ADUO 2 y anticipa un duro GP en Sepang con Cadillac

Checo Pérez llegará a Sepang con una decisión técnica que puede condicionar el rendimiento de Cadillac: el mexicano no utilizará este fin de semana la especificación Ferrari ADUO 2 que estrenó en Bakú y que le permitió dar un paso adelante frente a Valtteri Bottas. La escudería estadounidense optó por guardar esa unidad de potencia para una cita posterior. Pérez explicó que la decisión busca maximizar sus oportunidades donde el beneficio pueda ser mayor. “Tomamos la decisión donde sentimos que tenemos la mejor oportunidad. Es por eso que estamos asumiendo un pequeño golpe aquí”, señaló antes de la actividad en Malasia.

Sepang albergará el Gran Premio de Bahréin, reubicado fuera de Sakhir, y sus curvas rápidas, altas temperaturas y exigencia sobre los neumáticos atacan directamente algunas debilidades del Cadillac MAC-26. Pérez reconoció que el monoplaza sufre por falta de carga aerodinámica y demasiado drag. “Estamos demasiado lejos, y es un lugar donde se puede rebasar fácilmente, así que no estoy muy entusiasmado con las perspectivas para este fin de semana”, admitió.

En Bakú, Checo pudo mantenerse cerca de Williams y Haas, pero necesitó utilizar el modo de adelantamiento durante gran parte de la carrera para compensar el déficit del auto. La lluvia aparece como una de las pocas variables capaces de abrir una oportunidad para Cadillac. Pérez considera que un escenario cambiante podría mezclar el orden y permitirle ganar posiciones que por rendimiento puro parecen fuera de alcance. El ADUO 2 seguirá reservado. Bottas todavía espera recibir esa evolución y señaló que existe una posibilidad de usarla en Sepang; de no ocurrir, podría estrenarla en Singapur, siguiente parada del campeonato del 9 al 11 de octubre. Para Checo, la prioridad es administrar sus unidades y elegir el momento adecuado para volver a montar la especificación que ya mostró una mejora en Azerbaiyán.

Así, el mexicano encara un fin de semana complejo. Cadillac sabe que su primer año en la F1 está marcado por limitaciones aerodinámicas, mientras Pérez busca aprovechar cualquier caos en pista para transformar un panorama poco alentador en otra actuación competitiva en suelo malasio.