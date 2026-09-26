George Russell vence a Verstappen en un GP de Azerbaiyán de infarto; ¿cómo quedó Checo Pérez?

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    George Russell vence a Verstappen en un GP de Azerbaiyán de infarto; ¿cómo quedó Checo Pérez?
    George Russell resistió el ataque final de Max Verstappen y conquistó el GP de Azerbaiyán por apenas 0.196 segundos; Checo Pérez finalizó en la posición 15. FOTO: AP

El piloto de Mercedes sobrevivió a dos Safety Cars para ganar en Bakú, mientras Colapinto desató un fuerte choque que dejó fuera a Norris y Gasly

George Russell convirtió la pole position en una victoria dramática en el Gran Premio de Azerbaiyán 2026.

El británico de Mercedes resistió hasta la misma línea de meta el ataque de Max Verstappen y se quedó con el triunfo por apenas 0.196 segundos, una diferencia inferior a dos décimas que puso un cierre espectacular a una carrera marcada por dos Safety Cars y varios accidentes.

Russell dominó buena parte de las 51 vueltas en el circuito urbano de Bakú y llegó a construir una ventaja cercana a los 11 segundos. Sin embargo, el accidente de Alex Albon en la vuelta 31 neutralizó la prueba y borró su colchón.

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Tras el reinicio, Verstappen avanzó hasta la segunda posición y comenzó a presionar al Mercedes.

La carrera volvió a sacudirse en el giro 36. Franco Colapinto bloqueó los neumáticos durante la frenada de la Curva 1, impactó a su compañero Pierre Gasly y el Alpine del francés terminó golpeando al McLaren de Lando Norris.

Gasly y Norris quedaron fuera inmediatamente, mientras que el argentino continuó brevemente antes de abandonar.

Con un segundo reinicio, Verstappen quedó pegado a Russell. Ambos intercambiaron vueltas rápidas y el neerlandés llegó con posibilidades reales de arrebatarle el triunfo en los metros finales.

Russell perdió potencia momentáneamente tras levantar por una bandera amarilla en la última vuelta, pero consiguió mantener su Mercedes por delante y cruzar la meta 0.196 segundos antes que Max.

El triunfo fue el octavo de Russell en Fórmula 1, tercero de la temporada 2026 y primero desde el Gran Premio de Austria. Además, recortó de 81 a 66 puntos su desventaja frente a su compañero Kimi Antonelli, líder del Campeonato de Pilotos.

Isack Hadjar completó el podio para Red Bull, mientras Charles Leclerc terminó cuarto y Antonelli remontó desde el sitio 16 hasta el quinto. Lewis Hamilton fue sexto; Arvid Lindblad, séptimo; Esteban Ocon, octavo; Oliver Bearman, noveno, y Carlos Sainz cerró el Top 10.

Para Checo Pérez fue otro fin de semana complicado. El mexicano de Cadillac, que arrancó desde el fondo después de ser sancionado en la clasificación por obstaculizar a Oscar Piastri, terminó en el lugar 15, último entre los pilotos que recibieron la bandera a cuadros, a 41.400 segundos de Russell.

Norris explota contra Colapinto tras el accidente en Bakú

El choque provocado por Colapinto encendió la polémica después de la carrera. Los comisarios determinaron que el argentino fue “total o predominantemente responsable” del contacto.

La sanción original fue de 10 segundos, pero, al abandonar y no poder cumplirla, se convirtió en una penalización de cinco posiciones en la parrilla de su próxima carrera, en Sepang, Malasia.

Norris fue especialmente duro después de quedar eliminado. “Si causas un accidente en un reinicio así, deberías tener al menos una carrera de suspensión”, declaró el campeón vigente. Más tarde resumió su molestia: “Me sacaron... algunos pilotos no deberían estar en F1, para ser honesto”.

Colapinto ofreció disculpas a Gasly, Norris y Alpine y reconoció que cometió un error justo cuando los dos monoplazas de la escudería francesa estaban en posición de sumar puntos.

Russell y Verstappen, en cambio, consideraron excesiva la petición de Norris de suspender al argentino.

Bakú dejó así una de las definiciones más cerradas de la temporada: George Russell sobrevivió al caos, a dos reinicios y al asedio final de Max Verstappen para conquistar una victoria que además aprieta la lucha interna de Mercedes por el Campeonato Mundial.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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