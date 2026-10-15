Rafael Câmara llega a Haas: ¡F1 tendrá cuatro latinoamericanos en 2027!

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    Rafael Câmara llega a Haas: ¡F1 tendrá cuatro latinoamericanos en 2027!
    Rafael Câmara debutará con Haas en la Fórmula 1 durante 2027, convirtiéndose en el cuarto piloto latinoamericano de la parrilla junto a Checo Pérez, Colapinto y Bortoleto. FOTO: X/HAAS

El brasileño de 21 años reemplazará a Esteban Ocon y compartirá parrilla con Checo Pérez, Franco Colapinto y Gabriel Bortoleto

La Fórmula 1 tendrá cuatro pilotos latinoamericanos en la temporada 2027. El brasileño Rafael Câmara, de 21 años, fue anunciado como integrante de Haas y se unirá a Checo Pérez, al argentino Franco Colapinto y a su compatriota Gabriel Bortoleto en la parrilla de F1.

La escudería estadounidense confirmó un contrato multianual con el piloto nacido en Recife, quien ocupará el asiento que dejará el francés Esteban Ocon al finalizar 2026.

Su llegada apunta a una nueva generación dentro de Haas, donde se perfila para compartir equipo con el británico Oliver Bearman.

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Câmara se ganó la oportunidad con resultados contundentes. Fue campeón de la Fórmula Regional Europea en 2024 y conquistó el título de Fórmula 3 en 2025.

Ya lidera la Fórmula 2 con Invicta Racing: suma 207 puntos, tres triunfos en carreras principales, España, Bélgica y Azerbaiyán, seis podios y cinco poles, con dos fechas pendientes.

Su talento también convenció a Haas fuera de las competencias. En agosto probó el monoplaza VF-25 en el circuito de Portimão y dejó una buena impresión por su velocidad y gran adaptación.

Ayao Komatsu, director del equipo, destacó que el sudamericano mostró cualidades superiores a la rapidez pura.

Integrante de la Academia de Pilotos de Ferrari desde 2021, Câmara agradeció la confianza de Haas y aseguró que su prioridad será prepararse para el desafío. Su incorporación dará a Brasil dos representantes junto a Bortoleto, quien continuará con Audi.

Para México, la noticia también refuerza el protagonismo regional: Checo Pérez seguirá defendiendo a Cadillac y Colapinto estará con Alpine.

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La última vez que hubo cuatro latinoamericanos en una misma temporada fue en 2016, con Pérez, Esteban Gutiérrez, Felipe Massa y Felipe Nasr.

Así, el fichaje de Câmara no solo mueve el mercado de pilotos de Fórmula 1: abre la posibilidad de una parrilla con mayor presencia latinoamericana y convierte a 2027 en un año para seguir de cerca desde México y Sudamérica.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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