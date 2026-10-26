Harry Kane y Alexia Putellas ganan el Balón de Oro 2026

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    Harry Kane y Alexia Putellas ganan el Balón de Oro 2026
    Alexia Putellas ganó su tercer Balón de Oro femenino y volvió a recibir el reconocimiento después de sus triunfos en 2021 y 2022. FOTO: AP

Kane se convirtió en el primer inglés en 25 años en ganar el Balón de Oro varonil y Putellas regresó a la cima del futbol femenino

Harry Kane y Alexia Putellas fueron los principales protagonistas de la entrega del Balón de Oro 2026, celebrada este lunes 26 de octubre en el London Palladium, en Inglaterra. El delantero del Bayern Múnich obtuvo el reconocimiento en la rama varonil, mientras que la mediocampista española se llevó el galardón femenino por tercera ocasión en su carrera.

Kane se convirtió en el primer futbolista inglés en 25 años en conquistar el premio, después de una temporada en la que destacó por su capacidad goleadora con el Bayern Múnich y la selección de Inglaterra. El atacante registró 73 tantos entre ambos equipos, cifras que lo colocaron por encima de otros candidatos como Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Lionel Messi.

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El reconocimiento representa un paso importante para el delantero, quien logró consolidarse entre los referentes ofensivos del futbol europeo. Su producción frente al arco y su participación con el combinado inglés fueron determinantes para imponerse en las votaciones.

En la rama femenil, Alexia Putellas volvió a ocupar el primer lugar después de superar a otras figuras del futbol internacional. La española consiguió su tercer Balón de Oro, luego de los premios obtenidos en 2021 y 2022, y terminó con el dominio de tres años de su compatriota Aitana Bonmatí, ganadora de la edición de 2025.

Putellas formó parte de los éxitos del Barcelona durante la temporada anterior, incluida la conquista de la Liga de Campeones femenina. También contribuyó al título de España en la Liga de Naciones, conseguido en diciembre pasado. Actualmente, la mediocampista juega con el London City Lionesses, equipo al que llegó durante el receso de temporada.

La gala también tuvo presencia mexicana gracias a Charlyn Corral, quien obtuvo el reconocimiento como delantera del año, convirtiéndose en la primera mexicana en ganar un premio dentro de esta ceremonia. La atacante de Pachuca Femenil destacó por su rendimiento goleador y se sumó a una edición relevante para el futbol nacional.

Entre los demás reconocimientos, Lamine Yamal fue nombrado mejor jugador joven, mientras que Vicky López recibió la distinción en la categoría femenil. Unai Simón y Cata Coll fueron reconocidos como los mejores porteros en sus respectivas ramas.

En los banquillos, Luis de la Fuente fue elegido mejor entrenador varonil y Pere Romeu obtuvo el premio en la categoría femenil. El Paris Saint-Germain recibió el reconocimiento al mejor equipo masculino, mientras que el Barcelona fue distinguido entre los conjuntos femeninos.

Por su parte, Bukayo Saka recibió el Premio Sócrates, que reconoce iniciativas vinculadas con el impacto social. La ceremonia reunió así a figuras consolidadas y nuevas promesas, con Kane y Putellas como los nombres principales de la edición 2026.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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