Checo Pérez se prepara para el debut de Cadillac en la F1 en los test de Barcelona

Cadillac continúa con los preparativos para su primera temporada en la Fórmula 1 y anunció una decoración especial para su monoplaza, que se utilizará únicamente en los entrenamientos privados en Barcelona. La pintura definitiva se dará a conocer más adelante, coincidiendo con el Super Bowl, según informó la escudería.

El equipo estadounidense, que contará con Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas como pilotos, se prepara para su estreno oficial en el Gran Premio de Australia. Su monoplaza combina un chasis desarrollado en Inglaterra con un motor Ferrari y representa el primer paso de Cadillac en la categoría. La marca prevé contar con su propia unidad de potencia a partir de 2028.

Durante los entrenamientos en Barcelona, previstos del 26 al 30 de enero, el equipo mostrará un diseño monocromático. Esta elección busca proteger los avances aerodinámicos del coche y evitar filtraciones antes de que se presente la versión final. Aunque aún no se ha confirmado el día exacto de inicio de su actividad en los test, la escudería planea aprovechar estas jornadas para ajustar los detalles técnicos y familiarizar a los pilotos con el monoplaza.