Checo Pérez se prepara para el debut de Cadillac en la F1 en los test de Barcelona
La escudería estadounidense usará un diseño monocromático para proteger sus desarrollos aerodinámicos, mientras que la pintura definitiva se presentará durante el Super Bowl
Cadillac continúa con los preparativos para su primera temporada en la Fórmula 1 y anunció una decoración especial para su monoplaza, que se utilizará únicamente en los entrenamientos privados en Barcelona. La pintura definitiva se dará a conocer más adelante, coincidiendo con el Super Bowl, según informó la escudería.
El equipo estadounidense, que contará con Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas como pilotos, se prepara para su estreno oficial en el Gran Premio de Australia. Su monoplaza combina un chasis desarrollado en Inglaterra con un motor Ferrari y representa el primer paso de Cadillac en la categoría. La marca prevé contar con su propia unidad de potencia a partir de 2028.
Durante los entrenamientos en Barcelona, previstos del 26 al 30 de enero, el equipo mostrará un diseño monocromático. Esta elección busca proteger los avances aerodinámicos del coche y evitar filtraciones antes de que se presente la versión final. Aunque aún no se ha confirmado el día exacto de inicio de su actividad en los test, la escudería planea aprovechar estas jornadas para ajustar los detalles técnicos y familiarizar a los pilotos con el monoplaza.
El diseño provisional incluye una reinterpretación contemporánea del escudo de Cadillac, un elemento que simboliza la conexión de la marca con la Fórmula 1 sin perder sus raíces estadounidenses. La versión final del coche se dará a conocer durante el Super Bowl, un evento que servirá para destacar la presencia de Cadillac y General Motors en su país de origen.
Sergio Pérez ya completó un test de adaptación con Ferrari en Italia, mientras que Valtteri Bottas, recién liberado de su contrato con Mercedes, inició su trabajo con Cadillac realizando pruebas de asiento cerca de Silverstone. Estas pruebas iniciales son parte de la preparación del equipo antes de su debut en la parrilla de la Fórmula 1.
Con su llegada a la categoría, Cadillac se suma a la lista de marcas estadounidenses que han buscado dejar su huella en el automovilismo mundial. La marca espera que sus pilotos y el monoplaza cumplan con las expectativas técnicas durante los primeros entrenamientos oficiales, y la comunidad de la F1 seguirá de cerca cada movimiento del equipo en esta nueva etapa.
Los próximos días de test en Barcelona marcarán un momento clave para Cadillac, que busca consolidar su presencia antes de enfrentar la temporada inaugural y medir su rendimiento frente a los equipos establecidos.