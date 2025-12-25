Tommy Hilfiger viste la nueva etapa de Checo Pérez con Cadillac

/ 25 diciembre 2025
    Tommy Hilfiger viste la nueva etapa de Checo Pérez con Cadillac
    Tommy Hilfiger será la marca encargada de diseñar y comercializar la indumentaria del equipo. FOTO: X
Corin Zúñiga
Corin Zúñiga

El regreso de Sergio “Checo” Pérez a la Fórmula 1 con Cadillac, previsto para marzo en Melbourne, comienza a generar movimiento dentro y fuera de la pista

A poco más de tres meses de distancia, el 6 de marzo en Melbourne, Australia, Sergio “Checo” Pérez tiene programado su regreso oficial a un monoplaza de Fórmula 1. La fecha marca un nuevo capítulo en la trayectoria del piloto mexicano, ahora como parte del proyecto de Cadillac, una incorporación que ha despertado atención no solo por lo deportivo, sino también por todo lo que rodea a su nueva etapa dentro del paddock.

Mientras crece la expectativa sobre el rendimiento que pueda mostrar el tapatío en pista, fuera de ella comienzan a moverse otras piezas habituales en la Fórmula 1. Una de las más visibles es la relacionada con la imagen y la comercialización de productos oficiales, un terreno que la escudería estadounidense ya trabaja junto con Tommy Hilfiger, firma encargada del diseño y distribución de la indumentaria asociada al equipo y a sus pilotos.

Hasta ahora, tanto el equipo como la marca han optado por una estrategia discreta, mostrando avances mínimos que funcionan más como adelantos que como lanzamientos formales. En las últimas horas, sin embargo, surgió una primera señal concreta: una polo blanca con detalles en azul y rojo, colores vinculados a la identidad visual del proyecto, que sería parte de la futura colección.

La imagen apareció en el sitio oficial de Tommy Hilfiger, aunque sin información adicional. Los enlaces asociados redirigen a colecciones vigentes de la marca, sin referencias directas a Cadillac ni a Checo Pérez, lo que refuerza la idea de que se trata apenas de un vistazo previo a lo que vendrá más adelante.

La prenda, que ya circula en redes sociales y foros especializados, ha servido para avivar la conversación entre aficionados mexicanos y seguidores de la Fórmula 1, interesados en conocer cómo se reflejará esta nueva alianza tanto en el diseño como en la identidad comercial del equipo.

Por ahora, no existe un anuncio oficial sobre la fecha exacta en la que la mercancía estará disponible para el público. No obstante, el medio especializado Business of Fashion señaló en un reporte publicado en agosto que los productos destinados a los aficionados comenzarían a venderse en febrero de 2026, es decir, apenas un mes antes del inicio de la actividad oficial en pista.

Para entonces, el proyecto ya habrá dado varios pasos visibles. Se espera que en enero comiencen las primeras pruebas con los monoplazas, en las que participarán Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas, lo que permitirá conocer no solo el enfoque técnico del equipo, sino también más detalles de la imagen que Cadillac pretende consolidar en su llegada a la Fórmula 1.

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

