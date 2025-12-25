Tommy Hilfiger viste la nueva etapa de Checo Pérez con Cadillac

A poco más de tres meses de distancia, el 6 de marzo en Melbourne, Australia, Sergio “Checo” Pérez tiene programado su regreso oficial a un monoplaza de Fórmula 1. La fecha marca un nuevo capítulo en la trayectoria del piloto mexicano, ahora como parte del proyecto de Cadillac, una incorporación que ha despertado atención no solo por lo deportivo, sino también por todo lo que rodea a su nueva etapa dentro del paddock.

Mientras crece la expectativa sobre el rendimiento que pueda mostrar el tapatío en pista, fuera de ella comienzan a moverse otras piezas habituales en la Fórmula 1. Una de las más visibles es la relacionada con la imagen y la comercialización de productos oficiales, un terreno que la escudería estadounidense ya trabaja junto con Tommy Hilfiger, firma encargada del diseño y distribución de la indumentaria asociada al equipo y a sus pilotos.

Hasta ahora, tanto el equipo como la marca han optado por una estrategia discreta, mostrando avances mínimos que funcionan más como adelantos que como lanzamientos formales. En las últimas horas, sin embargo, surgió una primera señal concreta: una polo blanca con detalles en azul y rojo, colores vinculados a la identidad visual del proyecto, que sería parte de la futura colección.

La imagen apareció en el sitio oficial de Tommy Hilfiger, aunque sin información adicional. Los enlaces asociados redirigen a colecciones vigentes de la marca, sin referencias directas a Cadillac ni a Checo Pérez, lo que refuerza la idea de que se trata apenas de un vistazo previo a lo que vendrá más adelante.