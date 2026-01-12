Amigos por la Montaña: el proyecto de Rocío Crespo que une senderismo y acción solidaria

El senderismo suele entenderse como una actividad recreativa o deportiva, pero para Rocío Crespo se ha convertido en una herramienta para construir comunidad y generar apoyo social. En septiembre de 2024, impulsada por su interés por la naturaleza y la vida al aire libre, fundó Amigos por la Montaña, un grupo que comenzó como un espacio para caminar entre senderos y hoy reúne a miles de personas con un enfoque que combina deporte, convivencia y acciones altruistas. Rocío explica que el proyecto nació del amor por la flora, la fauna y los paisajes naturales, así como del interés por promover un deporte accesible y saludable. Desde el inicio, la intención fue crear un ambiente abierto, donde cualquier persona pudiera participar sin importar su nivel de experiencia. Con el paso del tiempo, ese objetivo inicial se fue ampliando, dando lugar a un grupo que también atiende necesidades sociales detectadas en su entorno. TE PUEDE INTERESAR: ¡A domicilio!: Texans derrotan a Steelers y aseguran último boleto a la ronda divisional

A nivel personal, liderar Amigos por la Montaña ha representado un proceso de crecimiento. Rocío señala que el senderismo le ha permitido enfrentar retos psicológicos y físicos, así como aprender a escuchar los límites del cuerpo sin dejar que estos se conviertan en barreras definitivas. La idea de decir “sí puedo” se convirtió en uno de los ejes que hoy comparte con quienes se suman a las caminatas. Más allá del recorrido y la exigencia física, el grupo prioriza la sana convivencia y el respeto por la naturaleza. Para muchos integrantes, las salidas representan un espacio de desconexión del ritmo laboral y de las preocupaciones diarias. Rocío destaca que caminar en bosques y montañas permite liberar estrés y encontrar momentos de calma, algo que ha sido especialmente valioso para personas que enfrentan cargas emocionales o situaciones personales complejas.

El componente altruista del proyecto se fue integrando de manera natural. A partir de la organización del grupo, comenzaron a surgir iniciativas de apoyo comunitario que hoy forman parte de su identidad. Entre ellas se encuentran voluntariados y la entrega de alimentos en hospitales, albergues, asilos, casas hogar y comunidades de escasos recursos. Estas actividades se realizan gracias a la colaboración de los propios integrantes, quienes aportan tiempo, recursos o trabajo directo. Una línea de acción que también ha cobrado relevancia es el apoyo a animales en situación de calle. El grupo organiza visitas a colonias donde se concentran perros y gatos sin hogar, a los que llevan alimento y atención básica. Para Rocío, estas acciones no solo atienden una necesidad inmediata, sino que también fomentan la empatía y el sentido de responsabilidad social entre los participantes.

Entre las experiencias que más han marcado a la fundadora se encuentra la organización de una posada para niños de una casa hogar. Rocío recuerda ese evento como un momento significativo tanto para el grupo como a nivel personal. Ver a los niños recibir regalos y convivir en un ambiente distinto al habitual reforzó el sentido del proyecto y la convicción de que pequeñas acciones pueden generar un impacto real. El crecimiento de Amigos por la Montaña ha sido constante. Actualmente, la comunidad cuenta con alrededor de 400 personas activas en su grupo de WhatsApp y más de 5 mil seguidores en su página de Facebook, desde donde se difunden las actividades y convocatorias. La apertura del grupo ha sido una de sus principales características, permitiendo que personas de distintas edades y perfiles se integren de forma voluntaria.

Para garantizar la seguridad durante las actividades, la organización se apoya en un sistema de guías responsables. Cada salida se planea considerando el nivel de los participantes, con un guía principal, guías intermedios y un guía barredor. Todos cuentan con kits de primeros auxilios y sistemas de comunicación por radio, lo que permite atender cualquier eventualidad durante los recorridos. Rocío reconoce que no todo ha sido sencillo. El grupo ha enfrentado retos físicos, psicológicos y de salud entre algunos de sus integrantes. Sin embargo, señala que el acompañamiento y el apoyo colectivo han sido clave para superar estas situaciones, reforzando la idea de que el senderismo también puede ser una experiencia de respaldo mutuo.