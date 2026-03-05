Corea vence a Chequia en su debut del Clásico Mundial de Béisbol 2026 y toma impulso en el Grupo C

La selección de Corea del Sur comenzó con autoridad su participación en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 al derrotar 11-4 a Chequia en su primer juego del torneo, disputado en el Tokyo Dome de Japón dentro del Grupo C.

El conjunto asiático impuso condiciones desde el inicio del encuentro gracias a una explosiva ofensiva que incluyó cuatro cuadrangulares.

El momento clave llegó en la primera entrada, cuando Bo-Gyeong Moon conectó un grand slam que permitió a Corea tomar una ventaja temprana y encaminar el triunfo.

