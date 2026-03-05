Corea vence a Chequia en su debut del Clásico Mundial de Béisbol 2026 y toma impulso en el Grupo C
La novena coreana inició con triunfo su participación en el Clásico tras imponerse a Chequia en el Tokyo Dome de Japón
La selección de Corea del Sur comenzó con autoridad su participación en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 al derrotar 11-4 a Chequia en su primer juego del torneo, disputado en el Tokyo Dome de Japón dentro del Grupo C.
El conjunto asiático impuso condiciones desde el inicio del encuentro gracias a una explosiva ofensiva que incluyó cuatro cuadrangulares.
El momento clave llegó en la primera entrada, cuando Bo-Gyeong Moon conectó un grand slam que permitió a Corea tomar una ventaja temprana y encaminar el triunfo.
El ataque coreano se mantuvo constante durante el juego. En el tercer inning, Shay Whitcomb también se voló la barda con un jonrón solitario, mientras que el lineup asiático continuó sumando carreras para ampliar la diferencia frente a la novena europea.
Chequia intentó reaccionar en la quinta entrada, cuando logró anotar tres carreras para acortar distancias.
Sin embargo, el pitcheo de Corea controló los momentos de mayor presión y la ofensiva respondió nuevamente para sentenciar el encuentro con un marcador final de 11-4.
El partido correspondió a la jornada inaugural del Grupo C del torneo, sector que también integran Japón, Australia y China Taipéi.
Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a los cuartos de final del Clásico Mundial, que posteriormente se disputarán en Estados Unidos.
Con este resultado, Corea da un paso importante en su aspiración de avanzar a la siguiente ronda del torneo, mientras que Chequia deberá buscar recuperarse en sus próximos compromisos dentro de una de las zonas más competitivas del certamen internacional.