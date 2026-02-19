Checo Pérez firma el mejor tiempo histórico de Cadillac en los test de Bahréin 2026

El piloto mexicano Checo Pérez consiguió este jueves en el Circuito Internacional de Bahréin el tiempo más rápido registrado por el equipo Cadillac Formula 1 Team hasta ahora en la pretemporada de la Fórmula 1 2026.

En la segunda sesión de la quinta jornada de pruebas, Pérez completó 50 vueltas al trazado de Sakhir y marcó un mejor crono de 1:36.289 al volante del Cadillac F1, superando así los registros previos de su compañero Valtteri Bottas y estableciendo la vuelta más competitiva para el proyecto estadounidense en estos ensayos.

TE PUEDE INTERESAR: Sergio Ramos llama ‘vende humo’ a Tato Noriega tras polémica por los Grammy en Rayados

Aunque ese tiempo lo ubicó en el puesto 14 general en la tabla de tiempos del día, fue el más veloz dentro del equipo Cadillac y supone un avance frente a la jornada anterior, donde Pérez tuvo altibajos y problemas técnicos que limitaron su actividad en pista.