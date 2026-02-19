Checo Pérez firma el mejor tiempo histórico de Cadillac en los test de Bahréin 2026

Automovilismo
/ 19 febrero 2026
    Checo Pérez firma el mejor tiempo histórico de Cadillac en los test de Bahréin 2026
    Sergio Pérez durante los test de pretemporada de la Fórmula 1 2026 en Bahréin, donde estableció el mejor tiempo registrado hasta ahora por Cadillac. FOTO: EFE

El piloto mexicano lideró el progreso del equipo estadounidense en Sakhir al marcar su vuelta más rápida de la pretemporada

El piloto mexicano Checo Pérez consiguió este jueves en el Circuito Internacional de Bahréin el tiempo más rápido registrado por el equipo Cadillac Formula 1 Team hasta ahora en la pretemporada de la Fórmula 1 2026.

En la segunda sesión de la quinta jornada de pruebas, Pérez completó 50 vueltas al trazado de Sakhir y marcó un mejor crono de 1:36.289 al volante del Cadillac F1, superando así los registros previos de su compañero Valtteri Bottas y estableciendo la vuelta más competitiva para el proyecto estadounidense en estos ensayos.

Aunque ese tiempo lo ubicó en el puesto 14 general en la tabla de tiempos del día, fue el más veloz dentro del equipo Cadillac y supone un avance frente a la jornada anterior, donde Pérez tuvo altibajos y problemas técnicos que limitaron su actividad en pista.

Los entrenamientos de pretemporada en Bahréin continuaron con otras referencias lideradas por pilotos de equipos establecidos como Mercedes y McLaren, con tiempos por debajo de 1:33, que dominan las sesiones de medición del rendimiento de cara al inicio de la temporada 2026 en Australia el 8 de marzo.

Para Cadillac, que hace su debut oficial en la F1 esta temporada, cada sesión representa un paso clave en la puesta a punto del monoplaza y la adaptación de pilotos a un programa completamente nuevo, con Pérez como figura principal del proyecto.

