Daniel Suárez correrá con Spire Motorsports en la NASCAR Cup Series 2026
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Tras cinco años con Trackhouse Racing, el regiomontano inicia una nueva etapa en su carrera con el respaldo de Freeway Insurance como patrocinador principal
El piloto mexicano Daniel Suárez fue anunciado oficialmente como nuevo integrante de Spire Motorsports para la temporada 2026 de la NASCAR Cup Series, donde tomará el volante del Chevrolet No.7. La organización confirmó su llegada este miércoles, marcando el fin de una etapa de cinco años con Trackhouse Racing, donde el regiomontano condujo el auto No.99.
“El crecimiento de Spire en los últimos años es impresionante. Es algo que les he comentado a todos los miembros con los que he hablado en Spire Motorsports. Estoy seguro de que no soy el único que lo ve, y estoy emocionado de formar parte de ello. Quiero ser parte de ese crecimiento y espero usar mi experiencia para ayudar a mi equipo y a toda la compañía a seguir creciendo”, declaró Suárez al sitio oficial de NASCAR.
TE PUEDE INTERESAR: Isaac del Toro regresará a México para competir en su natal Ensenada
Su llegada se da tras la salida de Justin Haley, quien había competido con Spire durante las dos últimas temporadas y anunció su despedida el pasado 14 de octubre. Con esta incorporación, Suárez tomará el mando del Chevrolet No.7, con el que hará su debut el 15 de febrero de 2026 en la tradicional Daytona 500.
Además, Suárez llegará acompañado de Freeway Insurance, empresa que será el patrocinador principal del equipo y que la organización considera su “socio ancla”. La escudería, dirigida por Jeff Dickerson y Dan Towriss, ha mostrado un crecimiento sostenido dentro de la categoría, buscando consolidarse entre las estructuras más competitivas del campeonato.
Durante su paso por Trackhouse Racing, Suárez logró dos victorias en la Cup Series, incluyendo su histórico triunfo en el Sonoma Raceway en 2022, que lo convirtió en el primer piloto mexicano en ganar una carrera de la máxima división de NASCAR.
En la presente temporada, el mexicano no consiguió avanzar a la postemporada y ocupa el lugar 28 de la clasificación general con 578 puntos, registrando dos resultados dentro del top 5 y siete entre los diez primeros.
Con su nuevo contrato, Daniel Suárez inicia una nueva etapa en su carrera dentro del automovilismo estadounidense, buscando consolidarse con Spire Motorsports y aportar su experiencia en un proyecto que busca competir de forma constante por los primeros lugares en la NASCAR Cup Series.