Daniel Suárez correrá con Spire Motorsports en la NASCAR Cup Series 2026

El piloto mexicano Daniel Suárez fue anunciado oficialmente como nuevo integrante de Spire Motorsports para la temporada 2026 de la NASCAR Cup Series, donde tomará el volante del Chevrolet No.7. La organización confirmó su llegada este miércoles, marcando el fin de una etapa de cinco años con Trackhouse Racing, donde el regiomontano condujo el auto No.99.

“El crecimiento de Spire en los últimos años es impresionante. Es algo que les he comentado a todos los miembros con los que he hablado en Spire Motorsports. Estoy seguro de que no soy el único que lo ve, y estoy emocionado de formar parte de ello. Quiero ser parte de ese crecimiento y espero usar mi experiencia para ayudar a mi equipo y a toda la compañía a seguir creciendo”, declaró Suárez al sitio oficial de NASCAR.

Su llegada se da tras la salida de Justin Haley, quien había competido con Spire durante las dos últimas temporadas y anunció su despedida el pasado 14 de octubre. Con esta incorporación, Suárez tomará el mando del Chevrolet No.7, con el que hará su debut el 15 de febrero de 2026 en la tradicional Daytona 500.