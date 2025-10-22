Daniel Suárez correrá con Spire Motorsports en la NASCAR Cup Series 2026

Automovilismo
/ 22 octubre 2025
    Daniel Suárez correrá con Spire Motorsports en la NASCAR Cup Series 2026
    Suárez debutará con su nuevo equipo el 15 de febrero de 2026 en la tradicional Daytona 500. FOTO: X/DANIEL SUÁREZ

Tras cinco años con Trackhouse Racing, el regiomontano inicia una nueva etapa en su carrera con el respaldo de Freeway Insurance como patrocinador principal

El piloto mexicano Daniel Suárez fue anunciado oficialmente como nuevo integrante de Spire Motorsports para la temporada 2026 de la NASCAR Cup Series, donde tomará el volante del Chevrolet No.7. La organización confirmó su llegada este miércoles, marcando el fin de una etapa de cinco años con Trackhouse Racing, donde el regiomontano condujo el auto No.99.

“El crecimiento de Spire en los últimos años es impresionante. Es algo que les he comentado a todos los miembros con los que he hablado en Spire Motorsports. Estoy seguro de que no soy el único que lo ve, y estoy emocionado de formar parte de ello. Quiero ser parte de ese crecimiento y espero usar mi experiencia para ayudar a mi equipo y a toda la compañía a seguir creciendo”, declaró Suárez al sitio oficial de NASCAR.

TE PUEDE INTERESAR: Isaac del Toro regresará a México para competir en su natal Ensenada

Su llegada se da tras la salida de Justin Haley, quien había competido con Spire durante las dos últimas temporadas y anunció su despedida el pasado 14 de octubre. Con esta incorporación, Suárez tomará el mando del Chevrolet No.7, con el que hará su debut el 15 de febrero de 2026 en la tradicional Daytona 500.

Además, Suárez llegará acompañado de Freeway Insurance, empresa que será el patrocinador principal del equipo y que la organización considera su “socio ancla”. La escudería, dirigida por Jeff Dickerson y Dan Towriss, ha mostrado un crecimiento sostenido dentro de la categoría, buscando consolidarse entre las estructuras más competitivas del campeonato.

Durante su paso por Trackhouse Racing, Suárez logró dos victorias en la Cup Series, incluyendo su histórico triunfo en el Sonoma Raceway en 2022, que lo convirtió en el primer piloto mexicano en ganar una carrera de la máxima división de NASCAR.

En la presente temporada, el mexicano no consiguió avanzar a la postemporada y ocupa el lugar 28 de la clasificación general con 578 puntos, registrando dos resultados dentro del top 5 y siete entre los diez primeros.

Con su nuevo contrato, Daniel Suárez inicia una nueva etapa en su carrera dentro del automovilismo estadounidense, buscando consolidarse con Spire Motorsports y aportar su experiencia en un proyecto que busca competir de forma constante por los primeros lugares en la NASCAR Cup Series.

Temas


Automovilismo
Fichajes

Localizaciones


Estados Unidos

Organizaciones


NASCAR

true

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El Gobierno de Claudia Sheinbaum dará prioridad al tren Derramadero–Saltillo–Ramos por la alta demanda de transporte laboral.

Priorizará Gobierno de Sheinbaum construcción del tramo ferroviario Derramadero-Saltillo-Ramos ante alta demanda de transporte
El plazo para que México entregue el agua acordada a Estados Unidos vence este 24 de octubre.

Escala conflicto por el agua: Piden en Texas incluir acuerdo en la negociación del T-MEC

El dengue hemorrágico es el tipo más grave; los casos se mantienen en otoño ante la mayor resistencia del mosquito.

Coahuila: Alertan por mayor resistencia del mosquito del dengue
El mediocampista inglés volvió a marcar la diferencia en el Santiago Bernabéu, donde fue ovacionado por la afición blanca.

Bellingham le da la victoria al Real Madrid sobre la Juventus en la Champions League
Sorpresa. La película producida por SONY logró este jueves sobrepasar los 400 millones de minutos rerpoducidos, según dio a conocer Netflix.

¡Logro para Netflix! Confirma que ‘KPop Demon Hunters’ tendrán muñecas y juguetes con Mattel y Hasbro

Oposición acusa intento de control político y militarización del país.

Dan luz verde a Sheinbaum: la Marina tendrá poder cibernético y más control operativo
El titular de la SSPC ratificó su compromiso de prevenir, vigilar y atender la seguridad de la población.

García Harfuch supervisa acciones de seguridad en Gómez Palacio, municipio prioritario de Durango
El caso de Ana María Serrano continúa siendo un referente en la lucha contra la violencia de género, que trasciende fronteras y generaciones.

‘La luz al final del túnel se llama justicia’: madre de Ana María Serrano alerta sobre posible liberación del presunto feminicida