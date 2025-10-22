Isaac del Toro regresará a México para competir en su natal Ensenada

El ciclista mexicano Isaac del Toro continúa ampliando su trayectoria en el ciclismo internacional y volverá a su país para competir en una ruta en su ciudad natal, Ensenada. Su equipo, el UAE Team Emirates, confirmó la participación del pedalista en el evento que marcará su primera competencia en territorio mexicano desde que se unió al conjunto emiratí.

Del Toro, de 21 años, ha tenido una temporada destacada con triunfos en competencias de Italia, España y Austria, resultados que lo han colocado entre las nuevas figuras del ciclismo europeo. Su regreso a México genera expectativa por el nivel que ha mostrado en las últimas pruebas y por la posibilidad de compartir con la afición local su evolución como profesional.

En su más reciente actuación, el bajacaliforniano fue protagonista en el Segundo Critérium Internacional de La Nucía, celebrado en España, donde logró la victoria en la prueba de eliminación. Durante la competencia, fue superando rivales hasta llegar a la última vuelta frente al español Héctor Álvarez (Lidl Trek), medallista de bronce en el Campeonato Europeo sub-21, a quien derrotó tras un intenso cierre.