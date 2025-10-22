Isaac del Toro regresará a México para competir en su natal Ensenada
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
En su más reciente participación, conquistó la prueba de eliminación del Critérium Internacional de La Nucía y fue parte de un singular reto contra el piloto de rally Miguel Fuster
El ciclista mexicano Isaac del Toro continúa ampliando su trayectoria en el ciclismo internacional y volverá a su país para competir en una ruta en su ciudad natal, Ensenada. Su equipo, el UAE Team Emirates, confirmó la participación del pedalista en el evento que marcará su primera competencia en territorio mexicano desde que se unió al conjunto emiratí.
Del Toro, de 21 años, ha tenido una temporada destacada con triunfos en competencias de Italia, España y Austria, resultados que lo han colocado entre las nuevas figuras del ciclismo europeo. Su regreso a México genera expectativa por el nivel que ha mostrado en las últimas pruebas y por la posibilidad de compartir con la afición local su evolución como profesional.
TE PUEDE INTERESAR: América se impone en los últimos minutos; Cruz Azul rescata empate en Aguascalientes
En su más reciente actuación, el bajacaliforniano fue protagonista en el Segundo Critérium Internacional de La Nucía, celebrado en España, donde logró la victoria en la prueba de eliminación. Durante la competencia, fue superando rivales hasta llegar a la última vuelta frente al español Héctor Álvarez (Lidl Trek), medallista de bronce en el Campeonato Europeo sub-21, a quien derrotó tras un intenso cierre.
Además de la prueba ciclista, Del Toro participó en un desafío especial contra el piloto Miguel Fuster, seis veces campeón de España de rallys. En esa exhibición, el mexicano compitió sobre su bicicleta frente a un Ford Fiesta conducido por Fuster. A pesar de su esfuerzo, no pudo imponerse al automóvil, en una carrera que también contó con la participación de figuras históricas del ciclismo español como Samu Sánchez y Perico Delgado.
Con estos resultados, Del Toro sigue consolidando su presencia en el pelotón internacional. Su próxima participación en Ensenada representa no solo un regreso a sus orígenes, sino también una oportunidad para mostrar el nivel que lo ha llevado a destacar en el circuito europeo.
El evento en Baja California contará con una ruta que recorrerá distintos puntos emblemáticos de la región, donde el público podrá acompañar al ciclista que hoy es uno de los principales referentes del deporte mexicano en el extranjero.
Con información de EFE