En protesta por el ataque de Rusia a Ucrania, Vettel no disputará el GP de Rusia

Vettel, cuatro veces campeón del mundo, confirmó hoy en la rueda de prensa en el Circuito de Barcelona-Cataluña que no asistirá a la prueba que se celebrará en el circuito de Sochi, Rusia.

“Después de las noticias de esta mañana me desperté conmocionado. Creo que es horrible ver lo que está pasando. Si miras el calendario, tenemos una carrera programada en Rusia. En mi opinión, creo que no debo ir; no iré al GP de Rusia. Creo que está mal correr en ese país”, explicó el piloto alemán.

