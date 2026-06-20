¿En qué posición arrancará Pato O’Ward en Road America? El mexicano partirá desde la P10

El piloto de Arrow McLaren avanzó hasta la ronda del Fast 12, pero no pudo pelear por los seis mejores tiempos de la clasificación. Después de la sesión, reconoció que las condiciones cambiantes y, sobre todo, el comportamiento irregular de los neumáticos blandos, complicaron la puesta a punto del monoplaza.

Pese a quedarse fuera del Fast Six, el mexicano Pato O’Ward rescató un lugar dentro de los primeros 10 para la carrera de este domingo en Road America y partirá desde la décima posición, una ubicación que mantiene abiertas sus opciones en una pista donde la pole position no ha sido garantía de victoria en los últimos años.

“Cada vez que montábamos un juego nuevo de blandas era como lanzar una moneda para ver qué respuesta tendría el auto”, explicó el regiomontano, quien señaló que disponer de un set adicional de ese compuesto le permitió comprender mejor el balance del coche, aunque admitió que aún queda la duda de si la elección de los neumáticos primarios habría sido más conveniente.

La inconsistencia no fue exclusiva del equipo Arrow McLaren. El español Álex Palou, líder del campeonato y dueño de la pole con un registro de 1:43.6615, también experimentó una pérdida considerable de rendimiento entre las distintas fases de la clasificación. Sin embargo, el piloto de Chip Ganassi Racing consiguió mantener un margen suficiente para conquistar su quinta pole consecutiva, una marca que lo coloca junto a Mario Andretti y Danny Sullivan con la cuarta mejor racha en la historia de la IndyCar.

En el caso de O’Ward, la diferencia entre una ronda y otra fue de aproximadamente tres décimas. Aunque esperaba un mejor resultado, reconoció que el comportamiento del coche cambiaba notablemente cada vez que se colocaba un nuevo juego de neumáticos.

“Pensábamos que teníamos un poco más, pero el auto se estaba deslizando mucho. Ha sido un fin de semana limpio, aunque con cada set parecía un coche completamente distinto”, comentó.

El décimo sitio de partida tampoco representa una desventaja definitiva. Road America se ha caracterizado por ofrecer oportunidades de remontada y ninguna de las últimas ocho ediciones de la carrera ha sido ganada por el piloto que arrancó desde la posición de privilegio.

Para O’Ward, la competencia dominical representa además una oportunidad para cambiar el rumbo de una temporada 2026 en la que todavía no ha podido subir al podio. El mexicano llega con la necesidad de convertir una clasificación complicada en un resultado importante que le permita mantenerse en la pelea dentro del campeonato.