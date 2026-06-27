Ernesto Rivera logra su primera victoria en Fórmula 3 durante el GP de Austria

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    Ernesto Rivera logra su primera victoria en Fórmula 3 durante el GP de Austria
    El piloto capitalino llevó a México a lo más alto del podio tras una sólida actuación en la carrera sprint de Austria. FOTO: MEXICO GP

El piloto mexicano de Campos Racing rebasó a James Wharton en la vuelta 14 y se convirtió en uno de los protagonistas del fin de semana en el Red Bull Ring

El piloto mexicano Ernesto Rivera consiguió este sábado el primer triunfo de su carrera en la Fórmula 3 al imponerse en la carrera sprint disputada en el Red Bull Ring, escenario del Gran Premio de Austria. El resultado representa un momento importante para el capitalino, quien vive su temporada de debut en la categoría y continúa consolidándose como una de las promesas del automovilismo nacional.

Rivera, integrante de Campos Racing y del programa Red Bull Junior, protagonizó una carrera marcada por la lucha por el liderato frente al australiano James Wharton, quien había partido desde la primera posición de la parrilla.

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Durante las primeras vueltas, Wharton logró contener los intentos de adelantamiento del mexicano gracias a una defensa constante. Sin embargo, Rivera mantuvo la presión y buscó diferentes oportunidades para acercarse al líder sin cometer errores.

La recompensa llegó en la vuelta 14, cuando el piloto mexicano encontró el espacio suficiente para completar el rebase y quedarse con la primera posición. A partir de ese momento administró la ventaja hasta recibir la bandera a cuadros, firmando así su primera victoria en la Fórmula 3.

El triunfo adquiere un valor especial al tratarse de su primer año en la categoría, una de las principales plataformas de desarrollo rumbo a la Fórmula 2 y posteriormente a la Fórmula 1. Además, confirma el crecimiento que ha mostrado durante la temporada con Campos Racing.

Mientras Rivera celebraba su primer lugar, la pelea por los puestos restantes del podio también ofreció cambios importantes. James Wharton no pudo conservar la segunda posición y terminó cediendo terreno en las vueltas finales ante el brasileño Pedro Clerot, quien concluyó como segundo. El japonés Jin Nakamura completó los tres primeros lugares.

La victoria en Austria también representa un impulso para Rivera dentro del campeonato, donde busca mantenerse entre los protagonistas en una parrilla caracterizada por la igualdad de rendimiento y las constantes batallas en pista.

El piloto mexicano forma parte del programa Red Bull Junior, una de las academias de desarrollo más reconocidas del automovilismo internacional, dedicada a impulsar el talento de jóvenes pilotos con proyección hacia la Fórmula 1. Su desempeño en el Red Bull Ring refuerza ese proceso de crecimiento y le permite sumar confianza para el resto de la temporada.

Con este resultado, Ernesto Rivera añade un logro importante a su trayectoria y coloca nuevamente a México en lo más alto del podio dentro de las categorías formativas del automovilismo internacional. Su actuación en Austria confirma el buen momento que atraviesa y lo convierte en uno de los nombres a seguir durante el resto del calendario de la Fórmula 3.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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