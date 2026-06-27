Histórico: Noel León consigue la primera pole de un mexicano en la Fórmula 2

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    Histórico: Noel León consigue la primera pole de un mexicano en la Fórmula 2
    El mexicano registró un tiempo de 1:15.554, suficiente para mantenerse en la cima de la clasificación hasta el final de la sesión. FOTO: FORMULA 2

El integrante de Campos Racing partirá desde la primera posición en la carrera principal del domingo con la oportunidad de buscar su primera victoria en una prueba larga de la categoría

Noel León hizo historia para el automovilismo mexicano al conseguir la primera pole position de un piloto nacional en la Fórmula 2. El regiomontano fue el más rápido en la sesión de clasificación del Gran Premio de Austria y saldrá desde la primera posición en la carrera principal de este domingo en el Red Bull Ring, un resultado que además lo coloca con opciones de pelear por su primer triunfo dominical en la categoría.

Al volante del monoplaza de Campos Racing, León marcó un tiempo de 1:15.554, registro que nadie pudo superar durante el resto de la clasificación. Aunque todavía quedaban varios minutos en el cronómetro, ninguno de sus rivales encontró el ritmo suficiente para desplazar al mexicano del primer lugar.

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La clasificación se definió también gracias a una estrategia del equipo español. Mientras la mayoría de los competidores ingresó a los boxes para montar un nuevo juego de neumáticos en la parte final de la sesión, Campos Racing decidió enviar a Noel León de inmediato a la pista.

La apuesta permitió que el piloto mexicano rodara sin tráfico y encontrara las condiciones ideales para completar una vuelta limpia. Ese giro terminó siendo el más rápido del día y, a la postre, el que le dio una posición inédita para México dentro de la antesala de la Fórmula 1.

Después de completar su intento, León regresó al garaje para seguir el desenlace de la clasificación junto con su equipo. Desde ahí observó cómo uno a uno sus rivales intentaban mejorar el registro, aunque ninguno consiguió rebajar el 1:15.554 que permaneció en lo más alto de la tabla hasta que cayó la bandera a cuadros.

El resultado representa un momento importante para la trayectoria del regiomontano, quien continúa consolidándose dentro de una de las categorías más competitivas del automovilismo internacional.

Ahora, el siguiente objetivo será convertir esa posición de privilegio en un triunfo durante la carrera principal del Gran Premio de Austria. Hasta el momento, León ya sabe lo que es ganar en la Fórmula 2, aunque sus dos victorias llegaron en pruebas sprint, primero en Mónaco y posteriormente en Canadá. La carrera podrá verse a las 2:10 a.m., a través de Disney+.

La competencia del domingo le ofrecerá un reto distinto, ya que por primera ocasión partirá desde la pole position en una carrera principal. Si logra mantener el liderato desde la arrancada y administrar el ritmo durante la prueba, podría conseguir una victoria que reforzaría su temporada y ampliaría el significado del resultado obtenido en Austria.

Con esta actuación, Noel León no solo sumó un logro personal, sino que también escribió un nuevo episodio para el automovilismo mexicano al convertirse en el primer representante del país en conquistar una pole position dentro de la Fórmula 2. El siguiente paso será intentar convertir esa marca histórica en una victoria desde la posición de privilegio.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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