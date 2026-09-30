Esteban Ocon queda fuera de Haas para F1 2027: ¿quién podría reemplazarlo?

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    Esteban Ocon queda fuera de Haas para F1 2027: ¿quién podría reemplazarlo?
    Esteban Ocon cerrará su etapa con Haas al finalizar la temporada 2026 mientras busca una alternativa para mantenerse en la parrilla de Fórmula 1 en 2027. FOTO: ESPECIAL
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

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El piloto francés terminará su relación con la escudería estadounidense al cierre de 2026 y enfrenta un mercado con pocas butacas disponibles

Esteban Ocon dejará TGR Haas F1 Team al terminar la temporada 2026 y, por ahora, se queda sin asiento para la Fórmula 1 2027.

La escudería estadounidense confirmó este miércoles que no renovará al piloto francés, quien cerrará así una etapa de dos campañas con el equipo.

Ocon llegó a Haas en 2025 procedente de Alpine como el primer ganador de un Gran Premio contratado por la organización. En su primera temporada aportó 38 puntos y ayudó a que la escudería alcanzara su segundo mejor total en una década dentro de la F1.

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Sin embargo, su rendimiento quedó por debajo del de Oliver Bearman y, según Fórmula 1, Ayao Komatsu reconoció que el equipo esperaba más del francés.

La tendencia tampoco cambió lo suficiente en 2026. Ocon ocupa el puesto 16 del Campeonato de Pilotos y está 13 puntos detrás de Bearman.

Su octavo lugar en Azerbaiyán fue su primer resultado en zona de puntos desde Mónaco, pero Haas ya evaluaba alternativas con pruebas de autos anteriores.

“Quisiera agradecer a Esteban todo lo que ha aportado al equipo desde que se unió a nosotros en 2025”, expresó Komatsu.

El jefe de Haas destacó su profesionalismo, compromiso y experiencia durante el desarrollo del VF-26 bajo el nuevo reglamento técnico. El equipo seguirá trabajando con Ocon hasta la última carrera.

El francés, de 30 años, también confirmó su salida y dejó claro que pretende continuar en la máxima categoría.

Ocon señaló que se marcha “con la cabeza en alto” y sostuvo que todavía está motivado y con hambre de competir, por lo que no considera terminada su trayectoria en Fórmula 1.

El problema para Ocon es que el mercado de pilotos para 2027 ofrece pocas vacantes. Fórmula 1 apunta a que un papel como reserva, incluso nuevamente ligado a Mercedes, aparece entre los escenarios posibles si no consigue una butaca titular.

Haas no anuncia al sustituto. Rafael Câmara, integrante de la Academia de Ferrari y protagonista de la Fórmula 2, aparece como un candidato muy fuerte.

También han sido evaluados Leonardo Fornaroli, Ryo Hirakawa y Jack Doohan. Todo apunta a que Oliver Bearman permanecerá en el equipo, por lo que la segunda plaza será una de las piezas más observadas rumbo a 2027.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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