Cristiano Ronaldo abandona la concentración de Portugal: ¿qué pasó con Jorge Jesus y qué se sabe de ‘CR7’?

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    Cristiano Ronaldo abandona la concentración de Portugal: ¿qué pasó con Jorge Jesus y qué se sabe de ‘CR7’?
    Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de Portugal en Copenhague en medio de la tensión generada por su suplencia y su relación con Jorge Jesus. FOTO: ESPECIAL

El capitán portugués dejó Copenhague tras varios días de tensión por su suplencia ante Noruega; el delantero ya rompió el silencio sobre su decisión

Cristiano Ronaldo encendió las alarmas en Portugal a menos de 24 horas del duelo ante Dinamarca por la UEFA Nations League. El capitán lusitano dejó las instalaciones de la selección en Copenhague y no participó en la última práctica, en medio de una tensión con el técnico Jorge Jesus.

La Federación Portuguesa de Fútbol confirmó su ausencia del entrenamiento, aunque no detalló el motivo. La polémica comenzó tras el triunfo 2-1 sobre Noruega.

Cristiano permaneció en la banca durante los 90 minutos pese a haber calentado cerca de media hora y, al terminar el encuentro, se marchó al vestidor sin acompañar a sus compañeros a saludar a la afición. Jorge Jesus reconoció después que había considerado utilizarlo, pero cambió su decisión por el desarrollo del partido.

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Desde entonces, “CR7” no volvió a trabajar con normalidad junto al grupo. El martes acudió al estadio en Malmö, habló brevemente con el entrenador y regresó al hotel para realizar trabajo específico en el gimnasio.

La FPF aclaró entonces que no existía un problema físico y explicó que el recinto no contaba con un equipo necesario para su sesión individual.

El caso escaló este miércoles. Jesus aseguró en conferencia que “no hay ningún caso”, defendió que las reglas son iguales para todos y explicó que Cristiano sabía que no sería titular frente a Noruega ni Dinamarca.

Poco después, el portugués volvió a ausentarse de la práctica y fue captado dejando las instalaciones. Agencias señalaron que se reportó un posible viaje del delantero a Madrid en avión privado.

La tensión llevó a Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa, a desplazarse a Copenhague para reunirse con Ronaldo y el seleccionador.

Horas después, Cristiano rompió el silencio en redes sociales: confirmó que decidió marcharse tras hablar con Proença y adelantó que “a su debido tiempo” contará su versión de lo ocurrido.

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Por ahora no existe un anuncio oficial de retiro internacional ni de ruptura definitiva con Portugal. Sin embargo, su presencia ante Dinamarca quedó descartada y el episodio abre un nuevo interrogante sobre la relación entre el máximo goleador histórico de la selección y Jorge Jesus, apenas semanas después del Mundial 2026.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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