Kimi Antonelli domina Silverstone: gana la sprint y consigue la pole del GP de Gran Bretaña

Kimi Antonelli firmó una jornada perfecta en Silverstone al conquistar la carrera sprint y quedarse más tarde con la pole position para el Gran Premio de Gran Bretaña, resultado que fortaleció su liderato en el campeonato de Fórmula 1 y dejó a su principal perseguidor, George Russell, con una misión complicada para la competencia del domingo. El piloto italiano comenzó el día imponiéndose en la prueba sprint de 17 vueltas, donde protagonizó un intenso duelo con Lewis Hamilton. El británico defendió el liderato desde la salida, pero Antonelli encontró la oportunidad en la octava vuelta para adelantarlo gracias a una mejor gestión de la potencia eléctrica de su monoplaza.

Tras cruzar primero la meta, Antonelli celebró por la radio del equipo una victoria que representó su primer triunfo desde el Gran Premio de Mónaco. Más tarde explicó que las primeras vueltas fueron especialmente disputadas y destacó el trabajo conjunto con Mercedes para sacar provecho del nuevo reglamento técnico.

La sprint volvió a mostrar cómo la administración de la energía eléctrica se ha convertido en un factor determinante durante la temporada 2026. Los pilotos alternaron ataques y defensas aprovechando las fases de despliegue y recarga de energía, incluso reduciendo velocidad en algunas curvas rápidas para recuperar batería antes de intentar un adelantamiento. Hamilton terminó segundo después de mantenerse en la pelea durante buena parte de la carrera. El siete veces campeón mundial reconoció que Ferrari aún necesita encontrar mayor rendimiento para competir de igual a igual con Mercedes, aunque valoró que tanto él como Charles Leclerc mostraran un avance respecto a fechas anteriores. Lando Norris completó el podio de la sprint con McLaren, tras sostener una batalla constante con George Russell y Max Verstappen por el tercer lugar.

Horas después, Antonelli confirmó su dominio al registrar la vuelta más rápida en la clasificación con un tiempo suficiente para superar por 0.175 segundos a Leclerc. Hamilton se ubicó tercero, mientras que Russell, pese a recuperarse de un contacto con el muro en las primeras fases de la sesión, terminó cuarto y arrancará desde la segunda fila. Antonelli señaló que su último intento fue limpio pese a las complicadas condiciones provocadas por el viento cambiante, factor que dificultó el manejo para varios pilotos. Verstappen, por su parte, partirá desde la séptima posición luego de reportar problemas de velocidad punta en su Red Bull. El neerlandés aseguró que el inconveniente deberá resolverse antes de la carrera principal, pues consideró que en esas condiciones sería difícil competir por los primeros puestos.

¿CÓMO LE FUE A CHECO PÉREZ? La clasificación también dejó un fin de semana complicado para el mexicano Sergio “Checo” Pérez. El piloto de Cadillac no logró avanzar de la Q1 y partirá desde la vigésima posición en la parrilla del Gran Premio de Gran Bretaña, después de que varios rivales mejoraran sus tiempos en los últimos minutos de la sesión. La carrera, pactada a 52 vueltas sobre el histórico circuito de Silverstone, se disputará este domingo y representará una nueva oportunidad para que el tapatío intente remontar posiciones en uno de los trazados más emblemáticos del calendario de la Fórmula 1.

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