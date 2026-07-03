Resultados de la F1 hoy: Lewis Hamilton asegura la pole de la Carrera Sprint en Gran Bretaña

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    Resultados de la F1 hoy: Lewis Hamilton asegura la pole de la Carrera Sprint en Gran Bretaña
    Lewis Hamilton saldrá primero en la Sprint del GP de Gran Bretaña tras firmar una vuelta brillante con Ferrari en Silverstone. FOTO: AP

El piloto británico fue profeta en su tierra y saldrá primero en la prueba rápida del GP, tras firmar una vuelta brillante con Ferrari en Silverstone

Lewis Hamilton volvió a encender Silverstone y lo hizo con una vuelta que cambió el tono del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 2026.

El piloto británico de Ferrari consiguió la pole position para la carrera Sprint y partirá primero este sábado, en una jornada que hizo vibrar a la afición local y reactivó la ilusión de verlo pelear por otro golpe histórico.

El siete veces campeón del mundo firmó un tiempo de 1:28.376 en la SQ3, apenas 0.011 segundos por delante de Kimi Antonelli, líder del campeonato con Mercedes.

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Max Verstappen saldrá tercero con Red Bull, mientras que Charles Leclerc largará cuarto. George Russell completó los cinco primeros, por delante de los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri.

La actuación de Hamilton tuvo peso doble: no sólo se quedó con la posición de privilegio para la Sprint, sino que dominó el viernes desde la práctica libre y mantuvo el ritmo en cada segmento de la clasificación.

En un circuito de alta velocidad como Silverstone, Ferrari encontró una respuesta clave justo donde más necesitaba confirmar evolución.

Para Hamilton, Silverstone no es una pista cualquiera. El británico posee nueve victorias en el Gran Premio de Gran Bretaña y 14 podios en este escenario, registros que alimentan la expectativa de otra tarde especial ante su gente.

Ahora, con Ferrari, el objetivo será transformar la pole Sprint en puntos y confianza para la clasificación principal del sábado y la carrera del domingo.

La Sprint del GP de Gran Bretaña se correrá este sábado 4 de julio a las 5:00 horas, tiempo del centro de México. Más tarde se disputará la clasificación para la carrera principal, programada a las 9 de la mañana, mientras que el Gran Premio será el domingo 5 de julio a las 8:00 horas.

¿CÓMO LE FUE A CHECO PÉREZ?

La parrilla también dejó una jornada complicada para Checo Pérez, quien largará 19° con Cadillac, lejos de la zona de puntos y obligado a remontar en una carrera corta.

El gran foco, sin embargo, estará al frente: Hamilton contra Antonelli, Ferrari contra Mercedes y Silverstone listo para empujar a su ídolo.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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