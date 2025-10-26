Lando Norris conquista por primera vez el Gran Premio de México

El Autódromo Hermanos Rodríguez vivió una jornada histórica este domingo, cuando Lando Norris se llevó la victoria en el Gran Premio de México, marcando su primer triunfo en este circuito y el sexto de la temporada. Charles Leclerc y Max Verstappen completaron el podio, mientras que Oscar Piastri quedó fuera del top 3 por sexta carrera consecutiva. El resultado cambia la dinámica en la lucha por el campeonato mundial de pilotos, colocando al británico en una posición favorable.

Desde el inicio, la carrera mostró un ritmo intenso. Max Verstappen, partiendo desde la quinta posición, buscó avanzar con su estilo característico de agresividad, pero no logró superar a sus rivales. Lando Norris, por su parte, tomó el control desde las primeras vueltas y mantuvo la ventaja durante las 71 vueltas del circuito. A partir de la vuelta 11, el piloto británico reportó comodidad a su equipo y nunca cedió la punta.

TE PUEDE INTERESAR: Muere Manuel Lapuente a los 81 años: el adiós a una leyenda del futbol mexicano

Charles Leclerc, por su parte, cerró un fin de semana sólido, asegurando su séptimo podio de la temporada y el tercero en el Autódromo Hermanos Rodríguez, consolidando su consistencia en la campaña.