Lando Norris conquista por primera vez el Gran Premio de México
La victoria representa un hito para McLaren, que no ganaba en México desde 2015, y coloca a Norris como contendiente directo al campeonato mundial
El Autódromo Hermanos Rodríguez vivió una jornada histórica este domingo, cuando Lando Norris se llevó la victoria en el Gran Premio de México, marcando su primer triunfo en este circuito y el sexto de la temporada. Charles Leclerc y Max Verstappen completaron el podio, mientras que Oscar Piastri quedó fuera del top 3 por sexta carrera consecutiva. El resultado cambia la dinámica en la lucha por el campeonato mundial de pilotos, colocando al británico en una posición favorable.
Desde el inicio, la carrera mostró un ritmo intenso. Max Verstappen, partiendo desde la quinta posición, buscó avanzar con su estilo característico de agresividad, pero no logró superar a sus rivales. Lando Norris, por su parte, tomó el control desde las primeras vueltas y mantuvo la ventaja durante las 71 vueltas del circuito. A partir de la vuelta 11, el piloto británico reportó comodidad a su equipo y nunca cedió la punta.
Charles Leclerc, por su parte, cerró un fin de semana sólido, asegurando su séptimo podio de la temporada y el tercero en el Autódromo Hermanos Rodríguez, consolidando su consistencia en la campaña.
El público respondió con entusiasmo al desempeño de Lando Norris, especialmente en la recta y la zona del estadio, donde los espectadores corearon su nombre y celebraron cada maniobra. En total, 153 mil 867 personas asistieron a la carrera de este domingo, sumando 401 mil 326 aficionados durante todo el fin de semana, cifra ligeramente inferior a la del año pasado, con 3 mil 632 asistentes menos. La ausencia de Checo Pérez tuvo impacto en el registro de público, impidiendo un nuevo récord de asistencia.
No todos los pilotos terminaron la carrera. Liam Lawson, Nico Hülkenberg y Fernando Alonso se retiraron antes de la bandera a cuadros, en medio de un circuito exigente que puso a prueba la resistencia y estrategia de cada equipo.
La victoria de Lando Norris representa un hito para McLaren. Es la primera vez que el equipo gana el Gran Premio de México desde el regreso de la Fórmula 1 en 2015, y la primera desde el triunfo de Ayrton Senna en 1989. Este resultado no solo reafirma el buen momento del británico, sino que también lo coloca como un contendiente directo al título mundial, con solo cuatro carreras restantes en el calendario.
Con su conducción precisa y constante, Lando Norris logró mantener a raya a Max Verstappen y a Charles Leclerc, demostrando que McLaren puede competir al más alto nivel en circuitos donde históricamente no dominaba. La estrategia del equipo, sumada al manejo del piloto británico, fue clave para asegurar el triunfo en una pista exigente y con la presión de un público conocedor del automovilismo.
El Gran Premio de México cerró su décimo aniversario con un espectáculo lleno de acción y un resultado que podría definir el rumbo del campeonato de pilotos. La próxima fecha del calendario se vuelve aún más esperada, con Lando Norris consolidando su lugar como uno de los favoritos para llevarse la corona mundial en esta temporada.