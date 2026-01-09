Rayados vs Toluca: el Bicampeón visita Monterrey en el arranque del Clausura 2026

Toluca inicia la defensa de su bicampeonato de la Liga MX este sábado 10 de enero, cuando visite a Monterrey en el Estadio BBVA, en un duelo que concentra reflectores desde la Jornada 1 del Clausura 2026 por el peso del campeón vigente y por el contexto especial que rodea a Antonio “Turco” Mohamed, técnico escarlata, frente al club con el que fue campeón en 2019.

El partido está programado para las 9 de la noche, y se transmitirá en Canal 5, TUDN y ViX.

El arranque del torneo coloca a Toluca en el foco principal. El conjunto mexiquense llega con la responsabilidad de sostener el nivel que lo llevó a conquistar el Apertura 2025 y a firmar un histórico bicampeonato, ahora con el reto de competir desde el primer día en múltiples frentes.

Toluca se reforzó con objetivos claros

En el mercado invernal, la directiva apostó por ajustes puntuales para fortalecer la base del plantel, con incorporaciones como Sebastián Córdova, Roberto Díaz Price y Pável Pérez, nombres que amplían variantes en medio campo y ataque sin romper la estructura que dio resultados el torneo anterior.

Previo al debut, Mohamed fue claro al dimensionar el momento que vive su equipo y la exigencia que representa intentar algo poco común en el futbol mexicano.

“De antemano, nosotros nunca somos los favoritos, pero hicimos los méritos para ser puestos ahí.

“Obviamente nosotros somos los únicos que podemos llegar, estamos cerca y no es nada fácil, es una proeza, hoy conseguir tres títulos no es fácil y nosotros vamos a intentarlo, tenemos toda la ilusión, tenemos el sueño de poder hacerlo y lo vamos a intentar con todo lo que podamos, así que veremos al final si nos alcanza, pero lo vamos a intentar y de que lo vamos a intentar lo vamos”, señaló el estratega.

El propio técnico amplió el alcance de los objetivos para este año, dejando claro que la vara está alta desde el inicio del Clausura 2026.

“Para mejorar este año tenemos que ganar la Concacaf y las dos ligas, así que no está nada fácil.

“Y después, también el Campeón de Campeones y la copa con la MLS; sí nos ganamos el derecho de competir por el Campeón de Campeones, también clasificamos a la Concacaf, entonces vamos a estar en esos escenarios que ya nos estamos acostumbrando a estar.

“El año pasado jugamos cuatro Finales, y esperemos este año poder llegar a esos lugares de jugar los últimos partidos de cada torneo”, comentó.