Lando Norris domina el fin de semana y apunta al triunfo en el GP de Brasil

Lando Norris cerró un sábado perfecto en el Autódromo José Carlos Pace, en São Paulo.

El británico de McLaren lideró la práctica, se quedó con la pole position en la clasificación y ganó la carrera sprint del Gran Premio de Brasil 2025, un combo que lo coloca como el principal candidato para conquistar la carrera de este domingo, en una etapa crucial de la pelea por el campeonato de Fórmula 1.

PRACTICA: NORRIS MARCA EL RITMO

La única sesión de práctica previa al formato sprint confirmó el buen momento de McLaren. Norris registró el mejor tiempo del día, marcando 1:09.975 y superando por milésimas a su compañero Oscar Piastri.

El equipo papaya mostró solidez en ritmo de vuelta y en tandas largas, lo que desde temprano lo colocó como referencia en el asfalto de Interlagos.

DOBLE DOMINIO EN LA SPRINT RACE

Más tarde, en la sesión que definió la posición de salida del sprint, Norris volvió a imponerse con un giro veloz y preciso, dejando atrás a Kimi Antonelli y nuevamente a Piastri.

La puesta a punto de McLaren se mantuvo estable pese a las variaciones de temperatura y viento, lo que fortaleció aún más la confianza del británico para encarar el momento clave.

En la carrera sprint, Norris controló el ritmo desde el semáforo hasta la bandera a cuadros. Sin sobresaltos y con una gestión eficiente de neumáticos, el británico sumó puntos vitales para el campeonato.