Lando Norris domina el fin de semana y apunta al triunfo en el GP de Brasil
El piloto de McLaren ganó la carrera sprint, firmó el mejor registró en práctica y aseguró la pole; llega como favorito a Interlagos para la carrera del domingo
Lando Norris cerró un sábado perfecto en el Autódromo José Carlos Pace, en São Paulo.
El británico de McLaren lideró la práctica, se quedó con la pole position en la clasificación y ganó la carrera sprint del Gran Premio de Brasil 2025, un combo que lo coloca como el principal candidato para conquistar la carrera de este domingo, en una etapa crucial de la pelea por el campeonato de Fórmula 1.
PRACTICA: NORRIS MARCA EL RITMO
La única sesión de práctica previa al formato sprint confirmó el buen momento de McLaren. Norris registró el mejor tiempo del día, marcando 1:09.975 y superando por milésimas a su compañero Oscar Piastri.
El equipo papaya mostró solidez en ritmo de vuelta y en tandas largas, lo que desde temprano lo colocó como referencia en el asfalto de Interlagos.
DOBLE DOMINIO EN LA SPRINT RACE
Más tarde, en la sesión que definió la posición de salida del sprint, Norris volvió a imponerse con un giro veloz y preciso, dejando atrás a Kimi Antonelli y nuevamente a Piastri.
La puesta a punto de McLaren se mantuvo estable pese a las variaciones de temperatura y viento, lo que fortaleció aún más la confianza del británico para encarar el momento clave.
En la carrera sprint, Norris controló el ritmo desde el semáforo hasta la bandera a cuadros. Sin sobresaltos y con una gestión eficiente de neumáticos, el británico sumó puntos vitales para el campeonato.
La nota negativa del día para McLaren llegó con Oscar Piastri, quien se fue contra el muro en la curva 3 y quedó fuera, ampliando la ventaja de su compañero en la clasificación.
POLE EN LA CLASIFICACIÓN Y CAÍDA DE VERSTAPPEN
Lando Norris volvió a imponer autoridad en Interlagos al quedarse con la pole position para el Gran Premio del domingo.
El británico de McLaren marcó el mejor tiempo de la tarde con una vuelta precisa y sólida, aprovechando el ritmo que ha mostrado durante todo el fin de semana.
La vuelta rápida final le permitió asegurarse el primer cajón de la parrilla y reforzar su condición de máximo favorito para la carrera principal.
La sorpresa la dio Kimi Antonelli, quien colocó su Mercedes en la segunda posición, mostrando madurez y velocidad en un circuito exigente.
Charles Leclerc cerró la sesión en el tercer lugar, confirmando que Ferrari mantuvo un rendimiento sólido en ritmo de vuelta rápida, aunque sin la fuerza suficiente para pelear directamente por la pole.
En contraste, la nota negativa la protagonizó Max Verstappen, quien no logró avanzar más allá de la Q1 debido a problemas con el balance de su Red Bull y tráfico en pista. El neerlandés arrancará muy atrás, desde el sitio 16, obligado a escalar posiciones si quiere aspirar al podio.
FAVORITO PARA EL DOMINGO
Con el mejor tiempo en práctica, la pole y el triunfo en el sprint, Norris llega al domingo con todos los argumentos deportivos y psicológicos para buscar la victoria en territorio brasileño.
Interlagos es un circuito impredecible, pero hoy, todo apunta a que el número 4 de McLaren es el hombre a vencer.