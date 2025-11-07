Norris domina Interlagos y largará primero en el Sprint del GP de Brasil 2025

Lando Norris se colocó en la posición de privilegio para la carrera sprint del GP de Brasil 2025 luego de marcar el mejor tiempo en la Sprint Shootout disputada en Interlagos. El británico de McLaren, que pelea directamente el campeonato, volvió a lucirse en un fin de semana clave de la temporada, donde cada punto es determinante. DOMINIO DE MCLAREN AL INICIO DEL FIN DE SEMANA La clasificación sprint mostró nuevamente la solidez de McLaren en el cierre del campeonato. Norris ejecutó una vuelta limpia en el último intento de la SQ3 para asegurar la primera posición, mientras que su compañero, Oscar Piastri, también estuvo competitivo, aunque esta vez tuvo que conformarse con el tercer lugar. El británico de McLaren llega con ritmo, confianza y la presión de defender su ventaja en la pelea por el título. TE PUEDE INTERESAR: Cierre dramático del Apertura 2025: quién llega a Liguilla, quién va a Play-In y quién se despide en la jornada sabatina de la Fecha 17 En la segunda posición arrancará Kimi Antonelli, quien sorprendió al poner el Mercedes en la primera fila. El italiano ha mostrado madurez y velocidad en uno de los fines de semana más exigentes del calendario.

Desde la tercera posición saldrá Oscar Piastri, completando el poderío de McLaren en el inicio de la acción. El australiano sigue muy cerca de Norris en el campeonato y buscará evitar que su compañero se escape. George Russell partirá cuarto, mostrando que Mercedes llega bien ajustado a Interlagos, especialmente en ritmo de clasificación. En la quinta posición, Fernando Alonso volverá a ser factor estratégico para Aston Martin. El español ha manejado con precisión en la parte final del campeonato y apunta a un sprint agresivo. Max Verstappen saldrá desde el sexto lugar, una posición incómoda para el neerlandés, quien tendrá que atacar desde el inicio para no perder terreno en la lucha por el campeonato. En el séptimo puesto, Lance Stroll acompaña a Alonso en la zona media-alta, lo que confirma un buen balance general para Aston Martin en este fin de semana. El octavo lugar será para Charles Leclerc, cuyo Ferrari volvió a quedarse corto en ritmo de vuelta rápida, aunque con opciones de remontar si la degradación le favorece. Isack Hadjar, una de las revelaciones más notables de la temporada, partirá noveno, consolidando su presencia competitiva a bordo del Red Bull. En el décimo puesto, Nico Hülkenberg logró colocar al Haas dentro del top 10, una señal del progreso estable de la escudería estadounidense en clasificación.